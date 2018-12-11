Экономика
Население не обяжут устанавливать «умные» счетчики на газ
Население не обяжут устанавливать «умные» счетчики на газРоссийская газета04:10
Профильным ведомствам всего лишь дано поручение проработать возможность введения "умных" счетчиков на газ. Сейчас никакие "умные" счетчики на ресурсы для населения не являются обязательными к установке в силу ряда причин, в том числе технического характера.
Российская газета04:10
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с чего всё началось
По оценкам "Ъ", в масштабах страны переход на "умный учет" газа может обойтись населению почти в 130 млрд руб. Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных "умных счетчиков" на газ.Коммерсантъвчера в 17:11
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Установка «умных счетчиков» на газ может обойтись россиянам в 130 миллиардов рублей
Эхо Москвывчера в 23:15
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
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