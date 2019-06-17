Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 годуИзвестия 13:27

Число жителей планеты через 30 лет увеличится на 2 миллиарда и достигнет 9,7 миллиарда человек, Индия в скором времени обгонит Китай по количеству населения, отмечается в новом докладе ООН.

с чего всё началось

Число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 млрд человек и составит 9,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные доклада Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованного в понедельник, 17 июня.

Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году

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