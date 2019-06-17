Общество

Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 годуИзвестия 13:27

Число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 млрд человек и составит 9,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные доклада Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованного в понедельник, 17 июня.
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ООН опубликовал прогноз численности населения Земли

Число жителей планеты через 30 лет увеличится на 2 миллиарда и достигнет 9,7 миллиарда человек, Индия в скором времени обгонит Китай по количеству населения, отмечается в новом докладе ООН.
РИА Новости12:55

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Опубликован прогноз о численности населения Земли в 2050 году

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Когда численность населения России упадет ниже 100 млн

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ООН опубликовала прогноз численности населения планеты к 2050 году

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ООН: численность населения Земли к середине века составит 9,7 млрд человек

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Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году

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Предсказана численность населения Земли к концу века

Lenta.ru14:50
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
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Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
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Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
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В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
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Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander

Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, как и планировалось, приедет в Россию в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 04:11
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Создан Telegram-бот для поиска «слитых» паролей по email

Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.
Обновлено в 14:45
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Скончался актер из «Амели» Морис Бенишу

Обновлено в 14:17
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В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

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Общество

«Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки

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Адвокат: Кокорина и Мамаева отправят в колонию

Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.
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У лидера группы Megadeth нашли рак горла

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Общество

Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 15:20
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Три человека погибли в результате стрельбы на рынке в Азербайджане

Еще восемь человек пострадали, сообщает РИА "Новости". ЧП произошло в селе Беюк Кесик.
Обновлено в 04:01
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В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными

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Обновлено в 10:08
Гаджеты

Стало известно, какие смартфоны Samsung получат Android 10

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Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет

Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
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В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

Обновлено в 09:31
Происшествия

В Белгороде рабочие завода вступились за арестованного гендиректора

В новом видео утверждается, что несмотря на простой завода с января 2019 года, Майоров частично выплатил деньги сотрудниками, а рабочие просили помочь «погасить задолженность, а не посадить генерального директора».
Обновлено в 12:51
Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд

Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail

Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.
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Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом

Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.
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Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

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Армия и оружие

Муженко рассказал, как авиация ВСУ обстреляла батальон «Донбасс»

Бывший начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко рассказал, как в самом начале так называемой «антитеррористической операции» (АТО) на юго-востоке страны украинская авиация по ошибке обстреляла своих же - автоколонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Бывшего посла в Белоруссии Бабича назначили замом министра Орешкина

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина.
Обновлено в 05:41
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