Общество
Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человекТАСС 06:57
Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек в 2019 году, к 2050 оно может вырасти еще на 2 млрд.
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Происшествия
Появилось видео избиения Виктории Скрипаль в Ярославле
Обновлено в 05:45
Политика
США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке
США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Космос
ИМБП РАН оснастят имитатором гребли для космонавтов
Обновлено в 02:31
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Атлетико» победил «Жирону» в матче Примеры
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Музыка
Путин поздравил хоровую капеллу им. Юрлова со 100-летием
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам, организаторам и гостям юбилейного музыкального фестиваля, посвященного 100-летию Государственной академической хоровой капеллы России имени Александра Александровича Юрлова.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:18
Общество
В Египте обнаружен саркофаг с мумией
На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
Обновлено в 04:38
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции
В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:43
Транспорт
Утверждены названия четырех новых станций метро
Мэр Сергей Собянин утвердил названия четырех станций метро, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра.
Обновлено в 06:52
Политика
Очевидцы сняли кортеж премьера Дмитрия Медведева в Перми
Очевидцы сняли на видео, как кортеж премьер-министра двигается со стороны аэропорта "Большое Савино" в направлении центра.
Обновлено в 08:10
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Nokia X71
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Подруга Марии Порошиной рассказала о новом избраннике актрисы
Мария Порошина с детьми и матерью По словам источника, Порошина представляет нового спутника "другом", и при этом актриса по-прежнему живет в собственном доме с детьми и их нянями, не намереваясь переехать к избраннику, передает "КП".
Обновлено в 06:17
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга
Ранее источник в силовых кругах заявил, что двое пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 12:56
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян «злобными уродцами»
Актер Алексей Панин в своем посте в Instagram выразил мнение, что россияне являются самыми злыми людьми на планете.
Обновлено в 08:11
Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Политика
Тереза Мэй решила добиться новой отсрочки даты Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена попросить у Евросоюза новой отсрочки Brexit, который должен состояться 12 апреля.
Обновлено в 15:16