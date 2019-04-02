Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человекТАСС 06:57

с чего всё началось

Численность населения Земли достигла 7,7 млрд человек в 2019 году, к 2050 оно может вырасти еще на 2 млрд.

Политика США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Музыка Путин поздравил хоровую капеллу им. Юрлова со 100-летием Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам, организаторам и гостям юбилейного музыкального фестиваля, посвященного 100-летию Государственной академической хоровой капеллы России имени Александра Александровича Юрлова.

Общество В Египте обнаружен саркофаг с мумией На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.

Общество Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Происшествия Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт Утверждены названия четырех новых станций метро Мэр Сергей Собянин утвердил названия четырех станций метро, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра.

Политика Очевидцы сняли кортеж премьера Дмитрия Медведева в Перми Очевидцы сняли на видео, как кортеж премьер-министра двигается со стороны аэропорта "Большое Савино" в направлении центра.

Шоу-бизнес Подруга Марии Порошиной рассказала о новом избраннике актрисы Мария Порошина с детьми и матерью По словам источника, Порошина представляет нового спутника "другом", и при этом актриса по-прежнему живет в собственном доме с детьми и их нянями, не намереваясь переехать к избраннику, передает "КП".

Политика Россияне высказались об объединении России и Белоруссии Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Происшествия Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга Ранее источник в силовых кругах заявил, что двое пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского находятся в тяжелом состоянии.

Экономика Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.

Шоу-бизнес Панин назвал россиян «злобными уродцами» Актер Алексей Панин в своем посте в Instagram выразил мнение, что россияне являются самыми злыми людьми на планете.

Политика В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.