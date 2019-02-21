Политика
Население Украины в 2018 году сократилось на 233 тыс. человекМосковский Комсомолец вчера в 16:48
Как сообщает Государственная служба статистики Украины, за 2018 год численность населения сократилась на 233,2 тыс. человек.
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Политика
Госдума рассмотрит закон о передаче пенсий по наследству
Госдума 21 февраля планирует рассмотреть поправки в закон о страховых пенсиях, которые позволят закрепить право наследования страховых выплат по старости.
Обновлено в 04:14
Политика
Путин пообещал доплатить пенсионерам
Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 05:06
Происшествия
ФСБ разоблачила схему хищения газа в деле Арашуковых
В ФСБ рассказали о преступной схеме, которой пользовался Рауль Арашуков вместе с сообщниками.
Обновлено в 04:37
Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина работой по его поручениям
Как отметил Песков, по итогам послания Путин вновь поставит задачи по ликвидации практики необоснованного преследования бизнеса.
Обновлено в 06:05
Общество
Из Эрмитажа эвакуируют посетителей
Обновлено в 06:52
Политика
Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39
Происшествия
СК предъявил инвестору Майклу Калви обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве основателю Baring Vostok, члену совета директоров банка "Восточный" Майклу Калви, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Стала известна основная причина смерти мужчин в России
Болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти мужчин в России. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 00:32
Общество
«Магнит» представил единый бренд для всех магазинов
Кроме единого бренда планируется запустить программу лояльности, развивать собственные торговые марки, расширять ассортимент, вводить новые услуги и запускать новые каналы коммуникации с покупателями, сообщает пресс-служба ретейлера «Магнит».
Обновлено в 03:31
Политика
Россия блокировала на ПА ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей
Российская делегация на ПА ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов.
Обновлено в 06:28
Экономика
«Газпром нефть» передала «Лахта центр» новому владельцу
«Газпром нефть» в начале 2019 г. передала многофункциональный общественно-деловой комплекс «Лахта центр» новому владельцу, следует из годового отчета компании.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Пассажирский автобус врезался в фуру в Новой Москве
Обновлено в 05:09
Общество
В России появилась вторая женщина-миллиардер
Обновлено в 02:16
Общество
Российский школьник покрасил волосы и был отстранен от уроков
В Санкт-Петербурге ученика одного из частных лицеев отстранили от занятий из-за того, что он покрасил волосы.
Обновлено в 06:26
Политика
В Германии заявили, что не заинтересованы в санкциях против России
Германия не заинтересована в санкциях против России, заявил немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер на конференции "Конкурентоспособная Россия — новые пути".
Обновлено в 04:37
Политика
Украина намерена расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
Климкин отметил, что расторжение договора по Азову не является панацеей, это тоже нужно понимать.
Обновлено в 06:55
Общество
Елена Малышева ответила на критику танца матки в эфире Первого канала
Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» ответила на критику выпуска, в котором актриса в костюме женских детородных органов исполнила песню и танец.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра
Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку.
Обновлено вчера в 20:44
Здоровье
Высшая школа экономика отстранила от занятий 451 студента из-за кори
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) отстранила от занятий 451 студента, чтобы предотвратить распространение кори, сообщает пресс-служба ВШЭ.
Обновлено в 06:55
Политика
Омбудсмены Москалькова и Денисова переговорили в Афинах
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Москве закрыли частную клинику после смерти пациентки
Росздравнадзор сообщил о закрытии частной клиники "Асклепий мед" в Москве после смерти пациентки во время пластической операции, гендиректор клиники получил 1,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:44
Экономика
Россиян предупредили о грядущем дефиците молочных продуктов
Ритейлеры предупреждают о возможных перебоях с поставками молочных продуктов из-за нового порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов и включениях их в систему "Меркурий".
Обновлено в 03:53
Футбол
Роналду жестко прокомментировал поражение от «Атлетико»
Туринский "Ювентус" в гостях уступил мадридскому "Атлетико" 0:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:40
Политика
В Молдавию не пустили журналистку телеканала «Россия 1»
Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде журналистке телеканала "Россия 1" Ольге Юрьевой, сообщила в четверг РИА Новости глава пресс-службы ведомства Раиса Новицки.
Обновлено в 06:29
Авто
Названы меньше всего теряющие в цене внедорожники
Сегмент SUV, который два года подряд становится крупнейшим на российском рынке, аналитики поделили на несколько подсегментов, в каждом из которых определили фаворита по сохранности остаточной стоимости.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Израильская компания показала «убийцу» комплексов С-300 и С-400
Как передавало ИА REGNUM, 2 октября 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении переброски комплексов С-300 в Сирию.
Обновлено в 00:22
Политика
В ДНР сообщили о подготовке покушения на Медведчука
Министерство госбезопасности провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщило о готовящемся покушении на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 06:29
Общество
Суд отказал депутату Петербурга в иске о защите чести к Беглову
Смольнинский районный суд Петербурга отказался удовлетворить иск депутата городского парламента Максима Резника о защите чести и достоинства к врио губернатора Александру Беглову из-за приписанных депутату слов о необходимости сдать Ленинград фашистам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Контр-адмирал в отставке рассказал о возможностях ракеты «Циркон»
Создаваемые в России ракеты «Циркон» с кораблей поразят цели за пять минут с расстояния 500 км от берега, заявил РИА Новости контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров.
Обновлено вчера в 23:56