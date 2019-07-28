Общество
В Тулуне началась эвакуация жителей из-за угрозы паводкаRambler News Service 06:22
В городе Тулуне Иркутской области в воскресенье была объявлена эвакуация в связи с угрозой повторения дождевого паводка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
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Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
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Музыка
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Происшествия
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Обновлено в 09:48
Общество
Дымка от пожаров в Сибири накрыла часть Казахстана
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Политика
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
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В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
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Происшествия
Бегунья погибла от удара молнии
45-летнюю норвежская бегунья погибла во время трейлраннингового забега от удара молнии, сообщает Le Soir.
Обновлено в 09:45
Политика
В Грузии пройдет митинг за восстановление отношений с Россией
В партии заявляют, что необходимо восстановить авиасообщение, позволить туроператорам заниматься своим делом, привлекать туристов в Грузию.
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Шоу-бизнес
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На днях Влад Топалов улетел в Таллин. Как выяснилось позднее, в эти выходные там проходила свадьба его младшей сестры Алины.
Обновлено в 04:33
Политика
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Обновлено в 10:49
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«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено в 09:06
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Пользователь Telegram «убил» поискового бота «Яндекса»
В мессенджере Telegram до недавнего времени был поисковый бот «Яндекса» под адресом @ya.
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Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
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Политика
Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX
Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
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Обновлено в 10:47
Авто
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Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
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