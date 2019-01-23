Общество
Население России снизилось впервые за 10 летИзвестия 13:35
Население России снизилось впервые за 10 лет, по состоянию на 1 января 2019 года оно составило 146 793 700 человек, тогда как на 1 января прошлого года в стране проживали 146 880 400 граждан. Эти предварительные цифры в среду, 23 января, привел Росстат на своем сайте (*.xls).
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На 1 января 2019 года численность населения России составляет 146 миллионов и 793,7 тысячи человек, этот показатель сократился впервые 10 лет, сообщил Росстат.Новая газета14:26
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