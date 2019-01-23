Общество

Население России уменьшилось впервые за десять летГазета.Ru 14:25

Росстат разместил данные по предварительной оценке численности населения России. Об этом сообщается на сайте ведомства. Согласно представленной информации, численность населения страны уменьшилась впервые с 2009 года.
Читать в источнике
с чего всё началось
На 1 января 2019 года численность населения России составляет 146 миллионов и 793,7 тысячи человек, этот показатель сократился впервые 10 лет, сообщил
 Росстат.
Новая газета14:26

Подробнее о событии

Население России сократилось впервые за десять лет

РИА Новости18:26

Население России в 2018 году сократилось впервые за 10 лет

Интерфакс11:49

Население России сократилось впервые за 10 лет

Коммерсантъ13:33

Население России по итогам прошлого года впервые за 10 лет сократилось

Эхо Москвы12:30

Население России сократилось впервые за 10 лет

РБК12:26

Население России сократилось впервые за десять лет

Lenta.ru12:23

Статистика: население РФ сократилось впервые за 10 лет

Накануне.Ru17:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 22:19, Ашберн
Наука

Boeing впервые протестировала беспилотное аэротакси

Обновлено в 18:34
Авто

УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе

Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Политика

Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США

Обновлено в 15:25
Политика

Глава Читы Михалев подал в отставку

Мэр Читы Анатолий Михалев написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в правительстве Забайкальского края.
Обновлено в 21:18
Общество

Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

Обновлено в 09:05
Авто

Subaru остановила производство на единственном заводе в Японии

Японский производитель автомобилей Subaru приостановил работу единственного завода в Японии.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Власти Южно-Сахалинска сообщили об эвакуации ряда школ

Обновлено в 20:51
Авто

В России выросли продажи электромобилей

Обновлено в 21:54
Авто

Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара

Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Общество

В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу

Обновлено в 19:15
Авто

Ford обновил пикап Ranger для рынка Европы

Компания Ford провела обновление пикапа Ranger для рынка Европы.
Обновлено в 20:08
Технологии

Эксперты предупредили о сбоях в работе сайтов госорганов

По мнению экспертов, сбои в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у порталов госструктур и крупных частных компаний.
Обновлено в 10:45
Экономика

Росстат сообщил о снижении цен на яйца и свинину

Цены на куриные яйца с 15 по 21 января снизились на 1,3%, а на свинину — на 0,3%. Это следует из индекса потребительских цен, опубликованного Росстатом.
Обновлено в 09:21
Гаджеты

Xiaomi показала первый гибкий смартфон

Xiaomi показала свой первый гибкий смартфон.
Обновлено в 08:35
Авто

«Яндекс» начал продажи бортового компьютера для автомобилей

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, который может заменить штатную мультимедийную систему.
Обновлено в 04:26
Здоровье

Названо самое полезное мороженое

Обновлено в 21:56
Гаджеты

Meizu показала смартфон без кнопок, разъемов и динамиков

Обновлено в 07:01
Происшествия

В Индонезии 26 человек погибли из-за сильных наводнений

По меньшей мере 26 человек погибли, еще 24 пропали без вести в результате сильных наводнений на острове Сулавеси в Инодонезии.
Обновлено в 21:18
Происшествия

Во Флориде при стрельбе в банке погибли пять человек

В результате штурма здания пострадали несколько заложников, пять человек погибло.
Обновлено в 20:30
Общество

Детский омбудсмен Кузбасса: Школьники падают в голодные обмороки

Обновлено в 02:00
Происшествия

Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

Занятия в школах Челябинска отменили из-за морозов 24 января

Обновлено в 19:45
Наука

В Греции родится ребенок от трех родителей

Испанские ученные исследовательского центра «Embryotools» проводят реализацию уникального эксперимента, с помощью которого местная жительница родит ребенка, зачатого от трех родителей стразу, сообщает «News.ru».
Обновлено в 14:43
Общество

РТРС назвала минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки в России

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) в преддверии первой волны отключения федерального аналогового телевидения назвала минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки, за новые приборы покупателям придется заплатить не менее 6,8 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Школу в Магаданской области проверят после видео об избиении детей

На сайте одной из телевизионных компаний Магадана 23 января появился видеосюжет о неправомерных действиях директора общеобразовательной школы в селе Тахтоямск Ольского ГО.
Обновлено в 09:11
Транспорт

Власти Петербурга законсервируют ряд строящихся станций метро

Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.
Обновлено в 18:46
Общество

В США замёрз Ниагарский водопад

Из-за сильных морозов, установившихся на севере страны, в США замёрз Ниагарский водопад.
Обновлено в 05:16
Гаджеты

Гендиректора Apple рассмешил вопрос про Яндекс.Телефон

Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.
Обновлено в 19:15
Общество

Дружившего с козлом Тимуром тигра Амура выселяют из сафари-парка

Тигра Амура из Приморского сафари-парка, прославившегося после своей дружбы с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края.
Обновлено вчера в 19:56
Космос

Ученые назвали новую теорию возникновения жизни на Земле

Обновлено в 18:05
ещё по теме
Главное