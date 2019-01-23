Общество
Население России уменьшилось впервые за десять летРИА Новости вчера в 18:26
На 1 января 2018 года численность населения в России равнялась 146 миллионов 880,4 тысячи человек. Таким образом, за прошлый год население страны сократилось почти на 87 тысяч человек. В последний раз численность населения сокращалась в 2008 году.
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с чего всё началось
На 1 января 2019 года численность населения России составляет 146 миллионов и 793,7 тысячи человек, этот показатель сократился впервые 10 лет, сообщил Росстат.Новая газетавчера в 14:26
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.
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Режим ЧС ввели в двух районах Самары из-за аварии на теплотрассе
Режим чрезвычайной ситуации введен в двух районах Самары в связи с прорывом на магистральном теплопроводе.
Обновлено вчера в 16:00
Наука
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Обновлено вчера в 14:43
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Обновлено вчера в 12:28