Население России уменьшилось впервые за десять летРИА Новости вчера в 18:26

с чего всё началось

На 1 января 2018 года численность населения в России равнялась 146 миллионов 880,4 тысячи человек. Таким образом, за прошлый год население страны сократилось почти на 87 тысяч человек. В последний раз численность населения сокращалась в 2008 году.

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