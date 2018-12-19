Общество
Население России сократится впервые за 10 лет
Население России сократится впервые за 10 летРБК09:21
Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, больше не покрывает сокращение числа граждан. Численность населения за январь—октябрь 2018 года сократилась на 78,7 тыс. человек, следует из доклада Росстата.
РБК09:21
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Общество
В новых плацкартных вагонах полки могут стать длиннее
Обновлено в 15:52
Общество
Рассмотрение апелляции экс-главы Сахалина Хорошавина отложено
Обновлено в 20:56
Общество
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Московский городской суд признал законным отказ иностранному агенту, главе движения «За права человека» Льву Пономареву в праве прийти на похороны главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.
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Здоровье
Владимир Путин пообещал помочь онкобольному мальчику
В ходе большой пресс-конференции журналист из Владивостока попросил Владимира Путина помочь трёхлетнему Владиславу Шестакову из города Черемхово Иркутской области.
Обновлено в 12:39
Общество
В Москве средняя зарплата учителей превышает 107,5 тыс. рублей
За 11 месяцев 2018 года средняя зарплата учителя в Москве составила 107,6 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 11:55
Общество
ГИБДД поддержала идею проверки знаний ПДД при замене прав
Глава ГИБДД Михаил Черников назвал «хорошей инициативой» идею проверку знаний ПДД при замене водительского удостоверения (раз в десять лет).
Обновлено в 04:01
Транспорт
Заявки на субсидирование полетов в ДФО подали семь авиакомпаний
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Обновлено в 11:29
Общество
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Обновлено в 21:14
Общество
Дед Мороз и Йоулупукки обменялись подарками на границе России
Дед Мороз и Йоулупукки обменялись подарками и обнимались на глазах у детей, а сопровождающие их граждане традиционно исполняли танцы и пели.
Обновлено в 08:44
Общество
Кошки и собаки в доме снижают риск аллергии у детей
Обновлено в 18:58
Общество
Более трети элитных сортов шотландского виски оказались поддельными
Обновлено в 18:23
Общество
Путин обещал помочь детдомовцам Петербурга построить футбольное поле
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о помощи в строительстве крытого футбольного поля для детей из детских домов и неблагополучных семей в городе.
Обновлено в 05:08
Транспорт
В Москве открыли станцию метро «Беломорская»
В четверг, 20 декабря, в Москве открылась 260-я станция метро — «Беломорская» Замоскворецкой линии.
Обновлено в 07:05
Общество
Более 100 человек за два дня вышли из идлибской зоны деэскалации
Более 100 человек вышли из идлибской зоны деэскалации через пункт пропуска "Абу аль-Духур" за два дня работы гуманитарного коридора, заявил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Павел Матренинский.
Обновлено в 21:03
Общество
В Совете федерации раскритиковали закон о защите животных
Закон о защите животных, принятый Госдумой после восьми лет рассмотрения, раскритиковали в Совете федерации.
Обновлено в 21:20