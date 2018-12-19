Общество
Население России сократится впервые за 10 лет
Население России сократится впервые за 10 летРБК09:21
Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, больше не покрывает сокращение числа граждан. Численность населения за январь—октябрь 2018 года сократилась на 78,7 тыс. человек, следует из доклада Росстата.
РБК09:21
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Общество
В новых плацкартных вагонах могут удлинить полки
Обновлено в 13:33
Общество
В Латвии в четверг обнародуют документы КГБ
Документы советского Комитета государственной безопасности (КГБ) будут опубликованы в Латвии в интернете 20 декабря, сообщили агентству BNS в Латвийском национальном архиве.
Обновлено вчера в 06:40
Общество
В ГИБДД поддержали проверку знаний ПДД при замене прав
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о проверке знаний правил дорожного движения при замене водительского удостоверения через каждые 10 лет.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Владимир Путин пообещал помочь онкобольному мальчику
В ходе большой пресс-конференции журналист из Владивостока попросил Владимира Путина помочь трёхлетнему Владиславу Шестакову из города Черемхово Иркутской области.
Обновлено в 12:39
Общество
Суд признал законным отказ отпустить Пономарева на похороны Алексеевой
Московский городской суд признал законным отказ иностранному агенту, главе движения «За права человека» Льву Пономареву в праве прийти на похороны главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.
Обновлено в 13:36
Общество
Дед Мороз и Йоулупукки обменялись подарками на границе России
Обновлено в 08:44
Общество
В Москве средняя зарплата учителей превышает 107,5 тыс. рублей
За 11 месяцев 2018 года средняя зарплата учителя в Москве составила 107,6 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 11:55
Транспорт
В Москве открыли станцию метро «Беломорская»
В четверг, 20 декабря, в Москве открылась 260-я станция метро — «Беломорская» Замоскворецкой линии.
Обновлено в 07:05
Общество
В Москве предложили увеличить штраф за неоплату парковки в два раза
В Московскую городскую думу внесён проект поправок к статье 8.14 столичного Кодекса об административных правонарушениях относительно повышения штрафа за неоплату парковки с 2500 до 5000 рублей.
Обновлено в 01:53
Общество
Путин обещал помочь детдомовцам Петербурга построить футбольное поле
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о помощи в строительстве крытого футбольного поля для детей из детских домов и неблагополучных семей в городе.
Обновлено в 05:08
Общество
МВД приняло решение о блокировке материала о героиновой наркоманке
Специалисты министерства внутренних дел провели проверку материала об употребляющей более 10 лет героин девушке, который был опубликован на интернет-ресурсе "Батенька, да вы трансформер".
Обновлено в 06:24
Общество
В Москве планируют отреставрировать старинное здание трамвайного депо
В Москве намерены отреставрировать трамвайное депо имени Апакова на Шаболовке, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.
Обновлено в 14:24
Общество
Закон о животных нашел противников в Совете федерации
Закон о животных нашел противников в Совете федерации Глава комитета Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что принятый Госдумой закон об ответственном обращении с животными представляет собой «правовой хаос».
Обновлено в 13:30
Транспорт
Заявки на субсидирование полетов в ДФО подали семь авиакомпаний
Семь авиакомпаний подали в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заявки на субсидирование полетов на Дальний Восток, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Обновлено в 11:29
Общество
Власти Петербурга продлили выбор проектировщика Музея блокады
Обновлено в 17:00