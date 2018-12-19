Общество

Население России сократится впервые за 10 лет
РБК
вчера в 09:21

Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, больше не покрывает сокращение числа граждан. Численность населения за январь—октябрь 2018 года сократилась на 78,7 тыс. человек, следует из доклада Росстата.
РБКвчера в 09:21

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Население России, по итогам этого года, сократится впервые за 10 лет

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Население России сократится впервые за 10 лет

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Эксперты: Население России уменьшится впервые за 10 лет

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Россиян стало меньше

Lenta.ru19 декабря в 10:19

Население России с начала года сократилось на десятки тысяч человек

Взгляд.ру19 декабря в 10:17

Население России за январь-октябрь сократилось на 78,7 тыс. человек

Интерфакс19 декабря в 09:03

Росстат заявил о сокращении населения России с начала года

DP.RU19 декабря в 09:16
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Общество

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Заявки на субсидирование полетов в ДФО подали семь авиакомпаний

Семь авиакомпаний подали в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заявки на субсидирование полетов на Дальний Восток, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

Рассмотрение апелляции экс-главы Сахалина Хорошавина отложено

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Суд признал законным отказ отпустить Пономарева на похороны Алексеевой

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Депутат Скоч подал в суд на журналистов из-за статей о деле Шакро

Депутат Госдумы от Белгородской области Андрей Скоч подал в Октябрьский районный суд Белгорода иск о защите чести и достоинства к шести СМИ и четырем гражданам.
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