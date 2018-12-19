Общество
Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, больше не покрывает сокращение числа граждан. Численность населения за январь—октябрь 2018 года сократилась на 78,7 тыс. человек, следует из доклада Росстата.
РБКвчера в 09:21
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Общество
Названо число готовых продержать елку до лета россиян
Больше половины россиян выбрасывают новогодние елки в течение месяца после праздника, до марта дерево стоит у десятой части граждан и только 4 процента расстаются с деревом не раньше лета.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
В Канаде из-за шторма более 300 тыс. домов остались без света
В Канаде в результате сильного ветра и дождей без света остались около 330 тыс. домов в провинции Британская Колумбия, передает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
В новых плацкартных вагонах полки могут стать длиннее
Обновлено вчера в 15:52
Здоровье
Владимир Путин пообещал помочь онкобольному мальчику
Обновлено вчера в 12:39
Общество
Более трети элитных сортов шотландского виски оказались поддельными
Более трети элитных сортов шотландского виски, которые были проверены экспертами специализированной лаборатории, оказались поддельными.
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Средняя зарплата учителя в Москве составила 108 тысяч рублей
В 2016 году средняя зарплата учителя в столице составляла 77,6 тысяч рублей, в 2017 году — 85,9 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Между Благовещенском и Хэйхэ открыли грузовой понтонный мост
Грузовой понтонный мост через Амур заработал между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Амурской области.
Обновлено в 00:27
Общество
Немецкий журналист семь лет выдумывал репортажи и получил 11 наград
Журналист немецкого издания Der Spiegel Клаас Релотиус в течение семи лет выдумывал репортажи и интервью, за которые получил девять немецких и две международных профессиональных премии.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
В Москве разработали три новогодних маршрута
В Москве разработали три пешеходных маршрута к новогодним каникулам, сообщает портал мэра и правительства.
Обновлено вчера в 14:50
Транспорт
Заявки на субсидирование полетов в ДФО подали семь авиакомпаний
Семь авиакомпаний подали в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заявки на субсидирование полетов на Дальний Восток, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Рассмотрение апелляции экс-главы Сахалина Хорошавина отложено
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Кошки и собаки в доме снижают риск аллергии у детей
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Суд признал законным отказ отпустить Пономарева на похороны Алексеевой
Московский городской суд признал законным отказ иностранному агенту, главе движения «За права человека» Льву Пономареву в праве прийти на похороны главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.
Обновлено вчера в 13:36
Общество
Депутат Скоч подал в суд на журналистов из-за статей о деле Шакро
Депутат Госдумы от Белгородской области Андрей Скоч подал в Октябрьский районный суд Белгорода иск о защите чести и достоинства к шести СМИ и четырем гражданам.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
Первые беспилотные снегоуборочные машины протестируют в России
Обновлено вчера в 21:50