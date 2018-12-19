Общество
Население России сократится впервые за 10 лет
Население России сократится впервые за 10 летРБК09:21
Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, больше не покрывает сокращение числа граждан. Численность населения за январь—октябрь 2018 года сократилась на 78,7 тыс. человек, следует из доклада Росстата.
РБК09:21
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Общество
В новых плацкартных вагонах могут удлинить полки
Обновлено в 13:33
Общество
Суд признал законным отказ отпустить Пономарева на похороны Алексеевой
Московский городской суд признал законным отказ иностранному агенту, главе движения «За права человека» Льву Пономареву в праве прийти на похороны главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.
Обновлено в 13:36
Общество
ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав
В России могут ввести повторную сдачу «теории» для водителей при замене прав. Об этом 20 декабря пишет газета «Коммерсант».
Обновлено в 05:26
Здоровье
Владимир Путин пообещал помочь онкобольному мальчику
В ходе большой пресс-конференции журналист из Владивостока попросил Владимира Путина помочь трёхлетнему Владиславу Шестакову из города Черемхово Иркутской области.
Обновлено в 12:39
Общество
В Москве средняя зарплата учителей превышает 107,5 тыс. рублей
За 11 месяцев 2018 года средняя зарплата учителя в Москве составила 107,6 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 11:55
Общество
В Латвии опубликовали секретные документы КГБ
Латвийский национальный архив опубликовал в четверг на своем сайте документы КГБ Латвийской ССР, в открытый доступ выложены 10 612 личных карточек информаторов этой спецслужбы.
Обновлено в 09:03
Транспорт
Заявки на субсидирование полетов в ДФО подали семь авиакомпаний
Семь авиакомпаний подали в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) заявки на субсидирование полетов на Дальний Восток, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Обновлено в 11:29
Общество
Дед Мороз и Йоулупукки обменялись подарками на границе России
Дед Мороз и Йоулупукки обменялись подарками и обнимались на глазах у детей, а сопровождающие их граждане традиционно исполняли танцы и пели.
Обновлено в 08:44
Общество
Путин обещал помочь детдомовцам Петербурга построить футбольное поле
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о помощи в строительстве крытого футбольного поля для детей из детских домов и неблагополучных семей в городе.
Обновлено в 05:08
Общество
Более трети элитных сортов шотландского виски оказались поддельными
Более трети элитных сортов шотландского виски, которые были проверены экспертами специализированной лаборатории, оказались поддельными.
Обновлено в 18:23
Общество
В Москве предложили увеличить штраф за неоплату парковки в два раза
В Московскую городскую думу внесён проект поправок к статье 8.14 столичного Кодекса об административных правонарушениях относительно повышения штрафа за неоплату парковки с 2500 до 5000 рублей.
Обновлено в 01:53
Общество
МВД России решило заблокировать статью об употребляющей героин девушке
Ведомство провело проверку статьи под названием «Героин — собственность модели», в которой рассказывается о девушке, употребляющей героин в течение десяти лет.
Обновлено в 06:19
Транспорт
В Москве открыли станцию метро «Беломорская»
В четверг, 20 декабря, в Москве открылась 260-я станция метро — «Беломорская» Замоскворецкой линии.
Обновлено в 07:05
Транспорт
В ЦОДД Москвы объяснили пробки большим иногородним трафиком
Иногородний трафик добавляет Москве проблем, заявил 19 декабря главный отдела дежурной смены ситуационного центра ЦОДД правительства Москвы Евгений Масленников в эфире телеканала «Москва 24».
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Заседание по делу Хорошавина закончилось, начавшись
Обновлено в 18:06