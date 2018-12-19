Общество

Население России сократится впервые за 10 лет
РБК
09:21

Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, больше не покрывает сокращение числа граждан. Численность населения за январь—октябрь 2018 года сократилась на 78,7 тыс. человек, следует из доклада Росстата.
РБК09:21

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Население России, по итогам этого года, сократится впервые за 10 лет

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Взгляд.рувчера в 10:17

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Интерфаксвчера в 09:03

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DP.RUвчера в 09:16
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