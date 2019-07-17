Здоровье
Население России катастрофически уменьшаетсяВладивосток-Новости 02 июля в 14:12
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сделала заявление о том, что Россия катастрофически теряет население, естественная убыль которого за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
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Эксперт пояснила слова Голиковой о том, что мы «катастрофически теряем население»
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