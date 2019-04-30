Экономика
Apple и Alphabet тянут Уолл-стрит внизREGNUM 30 апреля в 12:32
К падению индексов привело крупное снижение курса акций Alphabet, владельца Google, а также Apple и связанных с ними компаний.
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Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний
Финмаркет30 апреля в 10:50
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Здоровье
Кого и где российские хирурги бесплатно оперируют во время отпуска
Десятки хирургов-волонтеров берут отпуск не ради отдыха, а чтобы делать бесплатные операции детям и взрослым.
Обновлено в 01:00
Космос
Blue Origin провела очередные испытания корабля New Shepard
Обновлено в 09:56
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Происшествия
Скончался раненый в новозеландском теракте гражданин Турции
Гражданин Турции раненый во время теракта произошедшего на Шри-Ланке 15 марта, скончался в больнице, сообщают турецкие СМИ 2 мая 2019 года.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Полиция ищет поджигателей машин на Коллонтай
Полиция ищет поджигателей автомобилей, устроивших пожар на улице Коллонтай, 15/1, где ночью 2 мая сгорели четыре автомобиля, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия
Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.
Обновлено в 00:35
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Виктория Исакова показала редкое фото дочери
Фото сделано в супермаркете: девочка забралась в продуктовую тележку и тщательно рассматривает товары на полках.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Общество
В Петербурге в пятницу ждут шторм и дождь со снегом
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова прокомментировала слухи о его пластике
Супруга исполнителя, Инна Михайлова, решила встать на защиту мужа.
Обновлено в 05:53
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Волхове дерево упало на «Рено» и убило пассажира
В Волхове дерево упало на «Renault Logan» и убило пассажира. Авария произошла на улице Гагарина в районе 2 часов дня.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Политика
Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья
Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Политика
В Еврокомиссии рассказали о перспективах газа из США
В Брюсселе проходят переговоры по СПГ с участием министра энергетики США Сжиженный природный газ (СПГ) из США в будущем сможет играть стратегическую роль на энергетическом рынке Европы, при условии конкурентных цен, заявил еврокомисар по вопросам климата Ариас Каньете.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Стала известна возможная причина пожара в иркутском ТРЦ
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Кировской области загорелись пять частных домов
Спасатели тушат пожар в пяти частных жилых домах в деревне Кульма Кировской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:55
Политика
МИД Украины опротестовал упрощение процедуры получения гражданства РФ
В министерстве иностранных дел Украины осудили решение российских властей, которые упростили процедуру получения гражданства РФ для отдельной категорией граждан, включающей также жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 15:20