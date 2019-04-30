Экономика

Apple и Alphabet тянут Уолл-стрит внизREGNUM 30 апреля в 12:32

К падению индексов привело крупное снижение курса акций Alphabet, владельца Google, а также Apple и связанных с ними компаний.
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S&P 500 обновил рекорд на фоне неоднозначных отчетов компаний

ПРАЙМ30 апреля в 16:33

Уолл-стрит: Dow Jones вышел в плюс, Nasdaq — в серьёзном минусе

REGNUM30 апреля в 16:12

Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний

Финмаркет30 апреля в 10:50

Nasdaq и Dow откроются вразнобой. Отчетности не дали четких ориентиров

РБК30 апреля в 09:35

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне» и с новыми рекордами

Росбалт30 апреля в 02:12

S&P 500 и Nasdaq на новых максимумах

Finam.Ru30 апреля в 02:10

Данные от Baker Hughes поддержат цены на нефть. 29.04.19

Глас Народа29 апреля в 01:17
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Здоровье

Кого и где российские хирурги бесплатно оперируют во время отпуска

Десятки хирургов-волонтеров берут отпуск не ради отдыха, а чтобы делать бесплатные операции детям и взрослым.
Обновлено в 01:00
Космос

Blue Origin провела очередные испытания корабля New Shepard

Обновлено в 09:56
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Политика

Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США

Обновлено в 07:12
Политика

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Происшествия

Скончался раненый в новозеландском теракте гражданин Турции

Гражданин Турции раненый во время теракта произошедшего на Шри-Ланке 15 марта, скончался в больнице, сообщают турецкие СМИ 2 мая 2019 года.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Полиция ищет поджигателей машин на Коллонтай

Полиция ищет поджигателей автомобилей, устроивших пожар на улице Коллонтай, 15/1, где ночью 2 мая сгорели четыре автомобиля, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия

Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.
Обновлено в 00:35
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Виктория Исакова показала редкое фото дочери

Фото сделано в супермаркете: девочка забралась в продуктовую тележку и тщательно рассматривает товары на полках.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию

Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Общество

В Петербурге в пятницу ждут шторм и дождь со снегом

Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Одессе подростка задержали из-за советской символики на одежде

Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова прокомментировала слухи о его пластике

Супруга исполнителя, Инна Михайлова, решила встать на защиту мужа.
Обновлено в 05:53
Авто

Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Волхове дерево упало на «Рено» и убило пассажира

В Волхове дерево упало на «Renault Logan» и убило пассажира. Авария произошла на улице Гагарина в районе 2 часов дня.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о разграблении могилы актрисы Ирины Макаровой

Обновлено в 04:47
Происшествия

В ДТП в Калужской области пострадали девять человек

После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено в 09:11
Политика

Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья

Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Политика

В Еврокомиссии рассказали о перспективах газа из США

В Брюсселе проходят переговоры по СПГ с участием министра энергетики США Сжиженный природный газ (СПГ) из США в будущем сможет играть стратегическую роль на энергетическом рынке Европы, при условии конкурентных цен, заявил еврокомисар по вопросам климата Ариас Каньете.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Стала известна возможная причина пожара в иркутском ТРЦ

Обновлено в 09:35
Происшествия

В Кировской области загорелись пять частных домов

Спасатели тушат пожар в пяти частных жилых домах в деревне Кульма Кировской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:55
Политика

МИД Украины опротестовал упрощение процедуры получения гражданства РФ

В министерстве иностранных дел Украины осудили решение российских властей, которые упростили процедуру получения гражданства РФ для отдельной категорией граждан, включающей также жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 15:20
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