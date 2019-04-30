Инвесторов ожидает крайне насыщенная неделяFinam.Ru вчера в 11:20

В целом на минувшей неделе на мировых рынках преобладали позитивные настроения среди инвесторов.

Политика Гуаидо объявил о финальной фазе операции «Свобода» Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что в стране стартовала финальная фаза операции «Свобода».

Общество Супруга губернатора Голубева заработала за год в семь раз больше мужа Как следует из декларации, опубликованной на сайте правительства, всего за 2018 год Голубев заработал 6,71 млн рублей, что немного превышает его личный доход в 2017 году, который составил 6,39 млн рублей.

Происшествия Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.

Шоу-бизнес Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Происшествия В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.

Футбол СМИ: Люка Зидан продолжит карьеру во Франции «Клермон» занимает 10-е место во французской лиге 2, потеряв математические шансы на попадание в высший дивизион по итогам сезона.

Авто «АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль «АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.

Политика Новак и Шефчович обсудили переговоры с Украиной по газу «В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе перспективы продолжения трёхсторонних переговоров в формате Россия — ЕС — Украина по транзиту российского газа в страны Европы», — говорится в сообщении.

Общество Умерла режиссёр мимического ансамбля Большого театра Скончалась режиссёр мимического ансамбля Большого театра Наталия Красноярская. Об этом сообщается на сайте Большого театра.

Технологии Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.

Политика Посол США посетил задержанного в России Уилана "В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана", - сказано в сообщении.

Политика Депутат Рады: Зеленский мог попасть под внешнее управление Депутат Верховной рады Евгений Мураев в украинском телеэфире выразил опасение, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский мог попасть под внешнее управление.

Происшествия Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.

Экономика Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.

Шоу-бизнес Сын Газманова дал совет оскандалившейся дочери Алсу Третий день в России не утихает скандал вокруг шестого сезона детского музыкального конкурса «Голос».

Футбол Власти Дагестана отказались помогать «Анжи» На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий.

Кино В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.

Политика Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.

Хоккей «Северсталь» продлила контракт с Трубачевым "Северсталь" продлила контракт с нападающим Юрием Трубачевым на один сезон, информирует официальный сайт клуба.

Происшествия В аэропорту Киева показали ролик с Украиной без Крыма На территории украинского международного аэропорта Борисполь демонстрировали видеоролик, где страну изобразили без Крыма.