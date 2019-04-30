Экономика
Nasdaq и Dow откроются вразнобой. Отчетности не дали четких ориентировРБК вчера в 09:35
Большинство компаний уже представило свои отчеты о прибыли. Их результаты не смогли дать слаженной динамики фьючерсам на ведущие индексы. Очевидно, технологический индекс Nasdaq откроется в минусе из-за разочаровывающих результатов Alphabet.
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Фондовые индикаторы США падают вслед за котировками акций технологических компаний
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Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
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Известная российская телеведущая Елена Малышева рассказала подписчикам, что за майские праздники намерена похудеть.
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
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Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
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