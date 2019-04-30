Nasdaq и Dow откроются вразнобой. Отчетности не дали четких ориентировРБК 09:35

Большинство компаний уже представило свои отчеты о прибыли. Их результаты не смогли дать слаженной динамики фьючерсам на ведущие индексы. Очевидно, технологический индекс Nasdaq откроется в минусе из-за разочаровывающих результатов Alphabet.

Nasdaq и Dow откроются вразнобой. Отчетности не дали четких ориентиров

Политика Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Экономика ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.

Общество Четыре детских сада построят в этом году в Амурской области Садик в Усть-Ивановке примет всех дошкольников села Строительство детского сада в Усть-Ивановке началось в декабре 2018 года.

Политика Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.

Кино Фигуристка Трусова выступит в образе героини «Игры престолов» Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне представит произвольную программу по мотивам сериала «Игра престолов».

Происшествия У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.

Армия и оружие Россия утратила лидерство по военным расходам Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Политика Путин назначил нового посла России в Белоруссии Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.

Шоу-бизнес Янина Студилина сильно похудела Подписчики сравнили артистку с героиней сериала «Спасатели Малибу» и подчеркнули, что на отдыхе она заметно похудела.

Политика В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Политика Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.

Происшествия Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.

Здоровье Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники На майских праздниках москвичам рекомендуется съедать не более 400 граммов шашлыка в день, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Общество Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе» По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.

Общество В Японии началась церемония интронизации нового императора Церемония интронизации нового императора Японии Нарухито началась в императорском дворце в Токио.

Происшествия В Министерстве экономики Дагестана проходят обыски В здании Министерства экономики и территориального развития Дагестана проходят обыски, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Культура Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.

Гаджеты Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum Видеокарта компании AMD в очередной раз стала лидером по добыче криптовалюты Ethereum.

Общество Суд в США перенес рассмотрение дела россиянина Никулина на 11 июня Суд в Калифорнии по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерстве, во вторник назначил на 11 июня слушания, на которых будет определено, может ли он предстать перед судом присяжных или ему необходимо пройти новое психиатрическое обследование, сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух.

Происшествия Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.

Культура Экстренно госпитализирован Павел Чухрай Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Авто JAC представил полностью электрический кроссовер JAC iEVS4 JAC представил полностью электрический кроссовер с названием JAC iEVS4, в котором используется установка третьего поколения, созданная специальным подразделением компании.

Происшествия Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве 19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.