Политика
Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФГазета.Ru 03:11
Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, такое заявление Нарышкин сделал в ходе международной встрече по безопасности в Уфе.
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Цены на все модели Lada повысит АвтоВАЗ
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Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
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"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
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