Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФГазета.Ru 03:11

Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, такое заявление Нарышкин сделал в ходе международной встрече по безопасности в Уфе.

Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ

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