Политика
Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФГазета.Ru 03:11
Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, такое заявление Нарышкин сделал в ходе международной встрече по безопасности в Уфе.
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Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Происшествия
На бывшего замглавы СвЖД завели уголовное дело о взятке
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника СвЖД Алексея Кочнева. Его подозревают в получении взятки автомобилем.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс
Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки.
Обновлено в 00:41
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за четыре часа
Эксклюзивный дизайн экстерьера и интерьера наряду с ограниченным тиражом обеспечивают Supra A90 Edition поистине коллекционный статус.
Обновлено в 04:55
Футбол
УЕФА поздравил с днем рождения бывшего главного тренера сборной России
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло с днем рождения.
Обновлено в 04:15
Политика
Макрон призвал не допустить выхода России из Совета Европы
Франция выступает против выхода России из Совета Европы, такой шаг может негативно сказаться на всех, кто видит в этой организации средство защиты своих прав, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Экономика
Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 06:24
Общество
Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто
Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Технологии
Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов
Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено 16 июня в 13:30
Политика
Социологи выяснили, за кого намерены голосовать новосибирцы на выборах
Если говорить об узнаваемости политиков, которые заявили о готовности участия в выборах, то абсолютным лидером по этому показателю является действующий мэр города, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть – он известен 98% респондентов.
Обновлено вчера в 08:54
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Политика
«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»
Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".
Обновлено в 04:50
Общество
МЭР предложило изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности.
Обновлено в 01:50
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Экономика
Сбербанк подключил сотового оператора к системе мгновенных переводов
Мгновенные переводы наличными по номеру телефона на карту Сбербанка стали доступны в сети салонов МТС, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Обновлено в 04:42
Экономика
Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов
Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:17
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Общество
Астраханский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой не получил ни одного балла на Едином госэкзамене по математике, так как компьютер не распознал его ответы.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Баскетбол
Марк Газоль во время парада залпом выпил бутылку вина
Обновлено в 06:02