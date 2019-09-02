Армия и оружие
ИзвестияНарышкин указал на опасность новой ядерной гонки
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям» заявил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами.
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с чего всё началось
Желанным гостем на юбилее Победы в мае 2020-го станет каждый, кто с уважением относится к общей исторической памяти. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Известиявчера в 17:02
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
РБК вчера в 14:54
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, согласно предложению ПФР, размер пенсионных накоплений должен быть таким, ниже которого россияне смогут получать накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 00:55
Хоккей
«Авангард» выиграл Кубок Открытия
Сезон КХЛ традиционно открылся матчем за Кубок Открытия. В этот раз этот трофей разыграли ЦСКА и «Авангард».
Все про Спорт ру вчера в 23:41
Космос
У «горячего Юпитера» выявили вулканическую экзолуну
МИР 24 30 августа в 05:03
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru вчера в 09:10
Гаджеты
ASUS выпустила в продажу Chromebook C425
Компания высоких технологий ASUS выпустила в продажу новый портативный компьютер, управлением которого занялась операционная система Chrome OS.
iReactor вчера в 23:59
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 2 сентября
Теплая погода с переменной облачностью и осадками ожидается в Московском регионе в понедельник, 2 сентября, сообщает на сайте Гидрометцентра.
Известия 00:18
Политика
Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США
Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.
Газета.Ru 00:05
Общество
Губернатор Джорджии объявил об эвакуации из-за урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Джорджия Брайн Кемп объявил об эвакуации в прибрежных округах из-за урагана "Дориан", который надвигается.
Газета.Ru вчера в 22:37
Политика
Минобороны может достроить космодром Восточный
Российский лидер Владимир Путин собирается посетить космодром Восточный 6 сентября, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон заплатила $750 тысяч брачному агентству за свидание
Стало известно, что звезда Голливуда не пожалела 750 тысяч долларов ради свидания, которое переросло в новый роман.
RuNews24.ru вчера в 19:57
Общество
Полиция не стала задерживать участников несогласованной акции в Москве
Активисты скандировали лозунги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации и требовали освободить задержанных ранее участников протестных акций.
Интерфакс 31 августа в 08:14
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС 31 августа в 16:14
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.
Lenta.ru вчера в 21:41
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК вчера в 17:47
Футбол
Геннадий Орлов: «Ларссон, Тил и Шюррле не тянут»
Юрий не перестает доказывать, что он мастер высокого уровня.
Спорт-Экспресс вчера в 16:00
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 31 августа в 02:04
Автоспорт
Квят назвал результат гонки в Бельгии фантастическим
Sport.ru вчера в 16:00
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Жена Рыжего из «Иванушек» подала на развод с мужем
Супруга музыканта группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова Марина Банкова официально подала документы на развод с мужем.
Телепрограмма 00:38
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру
ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать их правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
РБК 00:01
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 15:05
Футбол
Маркизио может перейти во «Фламенго»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.
Спорт-Экспресс вчера в 22:10
Политика
Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука
REGNUM вчера в 01:35
Футбол
ЦСКА победил «Арсенал» благодаря голу новичка Гогуа
Московский Комсомолец вчера в 11:39
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Известия 31 августа в 14:11
Армия и оружие
«Свободная пресса»: новейший российский бомбардировщик создают по американским технологиям
По мнению специалистов, использование формы «летающее крыло», означает, что Россия пробует заимствовать опыт у Соединённых Штатов Америки, при этом, обращается внимание на тот факт, что все последнее американские бомбардировщики выполнены с применением подобных технологий.
Avia.pro вчера в 20:02