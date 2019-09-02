Желанным гостем на юбилее Победы в мае 2020-го станет каждый, кто с уважением относится к общей исторической памяти. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

с чего всё началось

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