Армия и оружие
ИзвестияНарышкин указал на опасность новой ядерной гонки
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям» заявил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами.
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с чего всё началось
Желанным гостем на юбилее Победы в мае 2020-го станет каждый, кто с уважением относится к общей исторической памяти. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Известиявчера в 17:02
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Происшествия
Экс-игроки сборной России подали иск к МВД в размере 123 млн рублей
Общая сумма коллективного иска превышает 123 млн рублей.
Газета.Ru 03:34
Кино
«Прачечную» Стивена Содерберга представили на кинофестивале в Венеции
Российская газета вчера в 14:25
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Энергетика
Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru вчера в 18:23
Единоборства
Тренер Порье уверен, что Хабиб проиграет в четвертом раунде
Фил Дару, тренер американского бойца UFC Дастина Порье, поделился ожиданием от предстоящего поединка своего подопечного с Хабибом Нурмагомедовым.
Нева Спорт 01:19
Происшествия
В Якутии медведь напал на женщину
Газета.Ru 03:40
Политика
МИД Польши заявил о несоответствии России «исторической правде»
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
iReactor 31 августа в 20:02
Армия и оружие
Учебный корабль «Перекоп» прибыл в Североморск
Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что учебный корабль «Перекоп» с курсантами на борту прибыл на главную базу Северного флота в Североморск.
Политическая Экспертиза 02:58
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Политика
Продавщица мороженого рассказала про вторую встречу с Путиным на МАКСе
Как пишет РБК, позже представители СМИ обратили внимание, что президентов обслуживала та же продавщица, которая продавала Путину мороженое на МАКСе в 2017 году.
Давыдов.Индекс вчера в 07:51
Политика
Российские дипломаты навестили Бутину в американской тюрьме
Российские дипломаты навестили Марию Бутину, которая на данный момент находится во Флориде в тюрьме Таллахасси.
Известия 02:43
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
Вторым недоразумением, подчеркивает далее Корольчук, является «коммерческая тайна» цены американского газа, который Украина будет покупать через Польшу.
REGNUM 03:15
Общество
В Кемерове перенесли открытие сквера на месте «Зимней вишни»
Памятный сквер на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" будет открыт в середине сентября.
Российская газета 03:18
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Шоу-бизнес
Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз
Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях».
Взгляд.ру вчера в 13:13
Общество
Сын Зеленского пошел в первый класс
Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», – уточнили в пресс-службе ЦБ.
Ведомости вчера в 19:56
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.
РБК вчера в 20:32
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК вчера в 17:47
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Политика
Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
РИА Новости 02:55
Происшествия
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания ДК
С фасада здания ДК отвалился тяжелый фрагмент плиты и упал на 10-летнего ребенка.
Российская газета 02:40
Политика
Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17
Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.
РИА Новости 03:28
Армия и оружие
«Подвиг на Халхин-Голе»: как победа советско-монгольских войск в степях изменила ход истории
За успешную операцию на берегу этой приграничной реки свою первую звезду Героя получил будущий маршал Победы Жуков.
ТК Звезда 03:55