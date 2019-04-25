Политика

Нарышкин сообщил о подготовке операции США против ВенесуэлыПарламентская газета 02:38

Россия видит признаки подготовки операции США против Венесуэлы, однако не очевидно, будет ли этот план осуществлен. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает РИА «Новости».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нарышкин заявил о признаках подготовки США к военному вторжению в Венесуэлу

Телеканал 360°09:35

СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы

Газета.Ru05:18

Нарышкин заявил о «кромсании» Венесуэлы западными странами

РБК03:52

Глава СВР рассказал о признаках подготовки военной операции США в Венесуэле

Коммерсантъ02:45

Нарышкин: Россия видит признаки подготовки операции США против Венесуэлы

RT на русском02:34

Нарышкин: Запад «кромсает» Венесуэлу по тем же лекалам, что Ливию и Сирию

РИА Новости02:57

Конец эпохе «оранжевых революций» - как Венесуэла выстояла

Версия.Инфо23 апреля в 01:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика

Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии

В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
Обновлено в 09:41
Наука

В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов

Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
Обновлено вчера в 01:46
Шоу-бизнес

28-летняя Регина Тодоренко показала себя без ретуши

Регина Тодоренко впервые стала мамой 5 декабря прошлого года. Звезда «Орла и решки» подарила супругу Владу Топалову сына Михаила.
Обновлено в 07:26
Политика

МИД РФ: закон о языке противоречит конституции Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятый на Украине закон о языке противоречит конституции страны.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Политика

США запретили въезд председателю правительства Чечни

США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Футбол

СМИ: «Интер» заинтересован в трансфере Санчеса

Обновлено в 10:29
Технологии

Создана умная тележка для супермаркета

С помощью оптического датчика тележка сканирует пространство впереди и активирует тормоза, если на пути оказываются люди, другие тележки, мебель или иные препятствия.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет

Канадская модель и актриса Стефани Шерк умерла в 37 лет. О ее кончине сообщил супруг Демиан Бичир.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор

«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Авто

Представлен армейский броневик с полностью электрическим мотором

Инженеры турецкой промышленной компании Otokar Otomotiv на мощностях своего предприятия в городе Сакарья создали армейский броневик Akrep II.
Обновлено в 05:35
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено вчера в 17:05
Экономика

Выручка «Яндекса» в I квартале по US GAAP выросла на 45%

Выручка "Яндекса" в первом квартале без учета показателей "Яндекс.Маркета" по US GAAP выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 37,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении интернет-компании.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

В ЛНР обвинили ВСУ в минировании жилых районов у линии соприкосновения

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании жилых районов населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 07:28
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено в 10:36
Путешествия

Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров

В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Спорт

Олимпийский чемпион по шорт-треку Владимир Григорьев завершил карьеру

Обновлено в 10:25
Происшествия

Суд отказался вернуть водительские права Александру Емельяненко

Кисловодский городской суд оставил без изменения постановление мирового судьи о лишении водительских прав бойца смешанного стиля Александра Емельяненко за отказ от медосвидетельствования, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:36
Здоровье

Почти 150 случаев завозной малярии зарегистрировали в России за год

«В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 148 случаев завозной малярии (0,1 на 100 тысяч населения) в 44 субъектах РФ», — констатировали представители ведомства.
Обновлено в 02:25
Общество

Священника, сосланного в село из-за фото жены, вернули в Магнитогорск

Священника Сергея Зотова, который был сослан в село Фершампенуаз (Нагайбакский район, Челябинская область) из-за фотографий жены в соцсетях и ее участия в конкурсе красоты, вернули на службу в Магнитогорск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 11:14
Происшествия

МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия

Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Культура

В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»

Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Космос

Пентагон заказал роботов для ремонта спутников в космосе

Обновлено в 08:15
Экономика

Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%

Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Происшествия

Мамаев рассказал о причине конфликта с Соловчуком

Обновлено в 10:52
Культура

В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»

В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено в 10:15
Игры

Анонсирована игра Skyhill: Black Mist

Обновлено в 11:27
Интернет

Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей

Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.
Обновлено в 04:43
Политика

Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника

Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов.
Обновлено в 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное