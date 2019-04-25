Политика
Нарышкин сообщил о подготовке операции США против ВенесуэлыПарламентская газета 02:38
Россия видит признаки подготовки операции США против Венесуэлы, однако не очевидно, будет ли этот план осуществлен. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает РИА «Новости».
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Политика
Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии
В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
Обновлено в 09:41
Наука
В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов
Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
Обновлено вчера в 01:46
Шоу-бизнес
28-летняя Регина Тодоренко показала себя без ретуши
Регина Тодоренко впервые стала мамой 5 декабря прошлого года. Звезда «Орла и решки» подарила супругу Владу Топалову сына Михаила.
Обновлено в 07:26
Политика
МИД РФ: закон о языке противоречит конституции Украины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятый на Украине закон о языке противоречит конституции страны.
Обновлено в 11:18
Политика
США запретили въезд председателю правительства Чечни
США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Футбол
СМИ: «Интер» заинтересован в трансфере Санчеса
Обновлено в 10:29
Технологии
Создана умная тележка для супермаркета
С помощью оптического датчика тележка сканирует пространство впереди и активирует тормоза, если на пути оказываются люди, другие тележки, мебель или иные препятствия.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет
Канадская модель и актриса Стефани Шерк умерла в 37 лет. О ее кончине сообщил супруг Демиан Бичир.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор
«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Авто
Представлен армейский броневик с полностью электрическим мотором
Инженеры турецкой промышленной компании Otokar Otomotiv на мощностях своего предприятия в городе Сакарья создали армейский броневик Akrep II.
Обновлено в 05:35
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Выручка «Яндекса» в I квартале по US GAAP выросла на 45%
Выручка "Яндекса" в первом квартале без учета показателей "Яндекс.Маркета" по US GAAP выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 37,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении интернет-компании.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
В ЛНР обвинили ВСУ в минировании жилых районов у линии соприкосновения
Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании жилых районов населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 07:28
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Суд отказался вернуть водительские права Александру Емельяненко
Кисловодский городской суд оставил без изменения постановление мирового судьи о лишении водительских прав бойца смешанного стиля Александра Емельяненко за отказ от медосвидетельствования, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:36
Здоровье
Почти 150 случаев завозной малярии зарегистрировали в России за год
«В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 148 случаев завозной малярии (0,1 на 100 тысяч населения) в 44 субъектах РФ», — констатировали представители ведомства.
Обновлено в 02:25
Общество
Священника, сосланного в село из-за фото жены, вернули в Магнитогорск
Священника Сергея Зотова, который был сослан в село Фершампенуаз (Нагайбакский район, Челябинская область) из-за фотографий жены в соцсетях и ее участия в конкурсе красоты, вернули на службу в Магнитогорск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 11:14
Происшествия
МВД задержало бывшего главу входящего в «Роскосмос» предприятия
Полицейские задержали бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 10:43
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Космос
Пентагон заказал роботов для ремонта спутников в космосе
Обновлено в 08:15
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Происшествия
Мамаев рассказал о причине конфликта с Соловчуком
Обновлено в 10:52
Культура
В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»
В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено в 10:15
Игры
Анонсирована игра Skyhill: Black Mist
Обновлено в 11:27
Интернет
Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей
Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.
Обновлено в 04:43
Политика
Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника
Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов.
Обновлено в 11:32