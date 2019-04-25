Нарышкин сообщил о подготовке операции США против ВенесуэлыПарламентская газета 02:38

Россия видит признаки подготовки операции США против Венесуэлы, однако не очевидно, будет ли этот план осуществлен. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает РИА «Новости».

Нарышкин сообщил о подготовке операции США против Венесуэлы

Политика Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.

Наука В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.

Шоу-бизнес 28-летняя Регина Тодоренко показала себя без ретуши Регина Тодоренко впервые стала мамой 5 декабря прошлого года. Звезда «Орла и решки» подарила супругу Владу Топалову сына Михаила.

Политика МИД РФ: закон о языке противоречит конституции Украины Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятый на Украине закон о языке противоречит конституции страны.

Политика США запретили въезд председателю правительства Чечни США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.

Технологии Создана умная тележка для супермаркета С помощью оптического датчика тележка сканирует пространство впереди и активирует тормоза, если на пути оказываются люди, другие тележки, мебель или иные препятствия.

Шоу-бизнес Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет Канадская модель и актриса Стефани Шерк умерла в 37 лет. О ее кончине сообщил супруг Демиан Бичир.

Происшествия Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор «Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Авто Представлен армейский броневик с полностью электрическим мотором Инженеры турецкой промышленной компании Otokar Otomotiv на мощностях своего предприятия в городе Сакарья создали армейский броневик Akrep II.

Экономика Выручка «Яндекса» в I квартале по US GAAP выросла на 45% Выручка "Яндекса" в первом квартале без учета показателей "Яндекс.Маркета" по US GAAP выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 37,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении интернет-компании.

Армия и оружие В ЛНР обвинили ВСУ в минировании жилых районов у линии соприкосновения Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании жилых районов населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.

Путешествия Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.

Происшествия Суд отказался вернуть водительские права Александру Емельяненко Кисловодский городской суд оставил без изменения постановление мирового судьи о лишении водительских прав бойца смешанного стиля Александра Емельяненко за отказ от медосвидетельствования, передает корреспондент ТАСС.

Здоровье Почти 150 случаев завозной малярии зарегистрировали в России за год «В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 148 случаев завозной малярии (0,1 на 100 тысяч населения) в 44 субъектах РФ», — констатировали представители ведомства.

Общество Священника, сосланного в село из-за фото жены, вернули в Магнитогорск Священника Сергея Зотова, который был сослан в село Фершампенуаз (Нагайбакский район, Челябинская область) из-за фотографий жены в соцсетях и ее участия в конкурсе красоты, вернули на службу в Магнитогорск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Культура В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала» Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".

Экономика Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4% Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Интернет Microsoft отказалась от политики регулярной смены паролей Пользователям операционной системы Windows больше не придётся периодически менять пароли учётных записей.

Политика Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.