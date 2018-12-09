Политика
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ГРУ
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ГРУРИА Новости13:48
Служба внешней разведки и Главное разведывательное управление Генштаба не конкурируют, а помогают друг другу, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, в возглавляемом им ведомстве с уважением относятся к колегам из ГРУ.
РИА Новости13:48
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Владимир Владимирович уже там работал. Так и произошло знакомство.
— Сергей Нарышкин, российский судьяРоссийская газета 09:47
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Политика
Блок Пашиняна лидирует на дистанционных выборах в парламент Армении
Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала данные дистанционного голосования на парламентских выборах в стране, согласно которым блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует.
Обновлено в 18:19
Политика
Франция расследует «причастность России» к протестам в стране
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
Вертолеты-амфибии для ВМФ создадут после 2031 года
Поисково-спасательные вертолеты-амфибии будут созданы для ВМФ России в 2031-2050 годах, сообщил в понедельник в интервью газете Вооруженных сил России "Красная Звезда" начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие
Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска
Сирийская система противовоздушной обороны отразила авиаудар вблизи международного аэропорта в столице страны Дамаске.
Обновлено в 18:05
Политика
Посла США вызвали в МИД Китая из-за ареста финдиректора Huawei
Посла США вызвали в министерство иностранных дел (МИД) Китая в связи с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 17:46
Политика
Саудовская Аравия отказывается выдать убийц Хашогги
Турции не выдадут обвиняемых в убийстве Джамиля Хашогги, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает ТАСС.
Обновлено в 18:09
Политика
В Черногории проходит массовый протест оппозиции в желтых жилетах
Перед зданиями суда и парламента в центре Подгорицы ежедневно проходят акции протеста, в воскресенье организаторы раздали участникам желтые жилеты.
Обновлено в 18:14
Политика
Новая глава ХДС планирует пересмотреть миграционную политику Меркель
Немецкий политик Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в пятницу, 7 декабря, ставшая новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС), намерена пересмотреть миграционную политику своей предшественницы на этом посту, канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Обновлено в 17:42
Политика
Лавров назвал преимущества ОДКБ перед НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал преимущества Организации Договора о коллективной безопасности и ЕАЭС перед Североатлантическим альянсом.
Обновлено в 15:45
Политика
Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон
Коми подчеркнул, что если бы он знал о предвзятости Стржока, то отстранил бы его от расследований в отношении Трампа и Клинтон.
Обновлено в 16:50
Политика
Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по мигрантам
Правящая коалиция в Бельгии распалась в связи с выходом из состава партии «Новый фламандский альянс» из-за разногласий по миграционному пакту ООН.
Обновлено в 16:17
Политика
Присутствие Колокольцева на съезде «Единой России» было законным — МВД
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев, который присутствовал на съезде политической партии «Единая Россия», не нарушил закон.
Обновлено в 14:01
Политика
На Украину после введения военного положения не пустили 900 россиян
Начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что после введения военного положения на Украине во въезде в страну было отказано 900 гражданам России.
Обновлено в 16:58
Политика
Двое мужчин прошли с флагами России и Украины по центру Киева
В воскресенье двое мужчин, завернутых в национальные флаги России и Украины, прошли по главной улице украинской столицы — Крещатику, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, публикуя видео их акции.
Обновлено в 18:13
Политика
На Украине предупредили о многомиллиардных последствиях военного положения
Из-за введения в стране военного положения украинская экономика оказалась под угрозой.
Обновлено в 17:58