Нарышкин рассказал о планах Запада совершить кибератаки на РоссиюREGNUM 04:28

Служба внешней разведки России располагает данными о готовящихся кибератаках в том числе на информационные системы органов государственной власти, заявил глава ведомства Сергей Нарышкин, комментируя публикации СМИ о попытках кибератак США на объекты в РФ.

Нарышкин рассказал о планах Запада совершить кибератаки на Россию

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Гаджеты Обновление до Android 10 получат 11 смартфонов Huawei Ранее сообщалось, что Samsung обновит ряд своих смартфонов до Android 10.

Футбол Мишель Платини был задержан для дачи свидетельских показаний Ранее СМИ сообщали, что Платини задержали сегодня в пригороде Парижа по подозрению в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Происшествия Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.

Политика Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.

Футбол «Марсель» ведет переговоры по переходу защитника «Лацио» Защитник «Лацио» Риза Дурмиси может пополнить состав «Марселя». Сообщается, что стороны уже приступили к переговорам.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Экономика Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.

Технологии «Ленэнерго» запустило инновационный сервис техприсоединения Петербург стал первым российским городом где внедрен инновационный сервис.

Музыка У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.

Политика Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Общество Москва перейдет на раздельный сбор мусора в начале следующего года Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года, говорится в материалах заседания правительства города.

Происшествия Все цыгане уехали из Чемодановки Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.

Шоу-бизнес Вадим Галыгин стал многодетным отцом Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.

Общество Радий Хабиров попросил карикатуриста извиниться перед татарами Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил известного башкирского художника Камиля Бузыкаева извиниться перед татарами за его карикатуру, вызвавшую резонанс среди татарской общественности.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Общество Приставы были в шоке от проекта отмены клеток в судах, заявили в УФССП Судебные приставы были шокированы идеей убрать ограждения из залов судов, заявил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по Москве Сергей Замородских.

Гаджеты В Роскачестве назвали 10 лучших смартфонов Первое место в новом рейтинге заняли три смартфона от Samsung: Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy Note 9. В топ-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro (пятое и второе места). iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвёртую и седьмую позиции.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Политика В МВД призвали провести ревизию ПДД В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Энергетика Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5% Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.