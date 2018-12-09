Владимир Владимирович уже там работал. Так и произошло знакомство.

Как рассказал глава СВР, спустя два года он вернулся в Ленинград и начал работтаь в разведывательном подразделении Ленинградского управления КГБ. По его словам, Путин также проходил там службу. Таким образом, Нарышкин целый год учился с будущим президентом.

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