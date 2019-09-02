Подчеркну, что у России достаточно здравого смысла и опыта, чтобы не дать втянуть себя в очередную гонку вооружений и вместе с тем обеспечить собственную обороноспособность на самом высоком уровне.

с чего всё началось

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