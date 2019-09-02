Армия и оружие
RT на русскомНарышкин обвинил США в разрушении системы коллективной безопасности
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что США своими действиями целенаправленно демонтируют систему коллективной безопасности.
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с чего всё началось
Желанным гостем на юбилее Победы в мае 2020-го станет каждый, кто с уважением относится к общей исторической памяти. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Известия17:02
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Политика
Жириновский посоветовал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней.
РИА Новости 21:04
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Космос
NASA завершило сборку космического телескопа «Джеймс Уэбб»
N+1 30 августа в 06:13
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.
Интерфакс-Спорт 11:15
Музыка
В Петербурге поставили мировой рекорд при исполнении гимна России
RT на русском 16:01
Космос
Основной прибор «Спектра-РГ» включили
Rusargument 03:32
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Энергетика
Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
Оптимальной для Российской экономики ценой на нефть является $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
РБК 19:23
Теннис
Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 20:19
Армия и оружие
Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец 19:25
Авто
Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей
За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
Wroom.ru 15:26
Футбол
Маркизио может перейти во «Фламенго»
33-летний хавбек перешел в питерский клуб в начале прошлого сезона, но из-за травм провел только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах.
Спорт-Экспресс 22:10
Происшествия
В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину
В Красногорске Московской области катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме.
РБК 19:03
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости 10:19
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Футбол
Георгий Джикия: «„Спартаку“ надо наигрывать состав, а то новички то играли, то не играли»
Спорт-Экспресс 15:14
Политика
Бюст Путина установили на острове Ольхон
Иркутск Сегодня 05:21
Происшествия
В Кении после наводнений пропала группа туристов и гид
Отмечается, что без вести пропавшими считаются шесть человек. Уточняется, что в парке нашли тело одного погибшего туриста.
Газета.Ru 16:05
Общество
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.
РБК 22:57
Футбол
Эмери считает, что «Арсенал» заслуживал победу в матче с «Тоттенхэмом»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал результат матча 4-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:2).
Спорт-Экспресс 17:55
Музыка
Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе
Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.
iReactor 22:16
Политика
Российско-японские учения пройдут на Сахалине
РИА Новости 21:19