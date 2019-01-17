Это грязная провокация британских властей, потому что понятно, что они постоянно пытаются скрыть следы совершенного преступления и уничтожить улики. Они начали делать в тот момент, когда произошел инцидент. Не говоря уже о том, что Лондон не выдает места пребывания Скрипалей. Зачем они их прячут?