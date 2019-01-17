Политика

Нарышкин обвинил Лондон в уничтожении улик по делу СкрипалейИзвестия 04:35

Власти Великобритании постоянно уничтожают улики по делу об отравлении британского агента, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом 17 января заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
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Сергей Нарышкин
Это грязная провокация британских властей, потому что понятно, что они постоянно пытаются скрыть следы совершенного преступления и уничтожить улики. Они начали делать в тот момент, когда произошел инцидент. Не говоря уже о том, что Лондон не выдает места пребывания Скрипалей. Зачем они их прячут?
— Сергей Нарышкин, российский судьяНовостной фронт 07:12

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