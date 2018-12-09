с чего всё началось

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обвинил Британию в уничтожении улик по делу Скрипалей. Такое заявление он сделал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Нарышкин обвинил Британию в уничтожении улик по делу Скрипалей

Политика Политика Нарышкин рассказал историю знакомства с Путиным Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин познакомился с российским президентом Владимиром Путиным в 1980 году.

Политика Политика Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря

Политика Политика Во Франции призвали Трампа не вмешиваться во внутренние дела страны Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заочно ответил президенту США Дональду Трампу, который ранее стал давать Елисейскому дворцу советы о том, как справиться с беспорядками, охватившими республику.

Политика Политика Американского посла вызвали в МИД Китая Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн вызвал посла США, которому сделал представление в связи с задержанием финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Политика Политика В ЦИК Армении рассказали о явке избирателей на выборах в парламент

Политика Политика СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции Как утверждает СБУ, на фотографии запечатлены Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон» (председатель — российский политик Константин Малофеев) и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».

Политика Политика Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за мигрантов Партия "Реформаторское движение", возглавляемая премьером, одобрила подписание Бельгией Миграционного пакта ООН.

Армия и оружие Армия и оружие Силовики перебросили в Донбасс большое количество БПЛА, заявили в ДНР

Политика Политика Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон Коми подчеркнул, что если бы он знал о предвзятости Стржока, то отстранил бы его от расследований в отношении Трампа и Клинтон.

Политика Политика Патриарх Кирилл назвал недопустимым создание независимой УПЦ По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, создаваемая "единая поместная церковь" на Украине строится на злобе и ненависти, а потому не может быть "от Бога".

Политика Политика Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" рассказал о том, как проходит организация телефонных разговоров главы государства, отвечая на вопрос о попытках президента Украины Петра Порошенко связаться с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Политика Глава Каталонии объявил о двухдневной голодовке Глава женералитата Каталонии Ким Торра начал в воскресенье, 9 декабря, 48-часовую голодовку в поддержку каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении.

Политика Политика Российские эксперты проверят аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха Российские эксперты по авиабезопасности прибыли в Египет для проверки уровня защищенности воздушных гаваней Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Армия и оружие Армия и оружие Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля Представители Минобороны России и Израиля могут встретиться в ближайшие дни для обсуждения координации своих действий в Сирии, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.