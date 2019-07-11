Футбол

«Витебск» проиграл финскому клубу на старте Лиги ЕвропыЕвро-футбол.ру 14:01

КуПС — Витебск
2 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Kuopio, Savon Sanomat Areena
47′
Wanderson Cavalcante Melo
59′
Артём Старгородский
59′
Артём Старгородский
Anton Matveenko
Luis Carlos Murillo
61′
Lucas Rangel Goncalves
65′
Mame Thiaw
68′
Ilmari Niskanen
Saku Savolainen
72′
Lucas Rangel Goncalves
74′
Mame Thiaw
Tommi Jyry
77′
Lucas Rangel Goncalves
Ариэль Нгеукам
86′
2 фото
"Витебск" неудачно провёл стартовый матч в Лиге Европы. На выезде против "КуПС" белорусский клуб пропустил дважды и не смог оформить гостевой мяч - 0:2. На 61-й минуте Луис-Карлос Мурильо открыл счет, а вскоре Рангел его удвоил.
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