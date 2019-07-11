"Витебск" неудачно провёл стартовый матч в Лиге Европы. На выезде против "КуПС" белорусский клуб пропустил дважды и не смог оформить гостевой мяч - 0:2. На 61-й минуте Луис-Карлос Мурильо открыл счет, а вскоре Рангел его удвоил.

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