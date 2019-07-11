Футбол
«Витебск» проиграл финскому клубу на старте Лиги ЕвропыЕвро-футбол.ру 14:01
|47′
Wanderson Cavalcante Melo
|59′
Артём Старгородский
|59′
Артём Старгородский
Anton Matveenko
Luis Carlos Murillo
|61′
Lucas Rangel Goncalves
|65′
Mame Thiaw
|68′
Ilmari Niskanen
Saku Savolainen
|72′
Lucas Rangel Goncalves
|74′
Mame Thiaw
Tommi Jyry
|77′
Lucas Rangel Goncalves
Ариэль Нгеукам
|86′
КуПС
Расстановка 4‑3‑3
1
Virtanen
2
Тайми
15
Diallo
33
Soldo
13
Murillo
20
Саксман
3
Ayarna
25
Jyry
6
Savolainen
7
Ngueukam
8
Пеннанен
1
Гущенко
17
Чалов
13
Хубутия
25
Карамушка
35
Золотов
4
Скитов
10
Козлов
5
Cavalcante Melo
11
Matveenko
7
Печенин
18
Фещук
Витебск
Расстановка 4‑5‑1
"Витебск" неудачно провёл стартовый матч в Лиге Европы. На выезде против "КуПС" белорусский клуб пропустил дважды и не смог оформить гостевой мяч - 0:2. На 61-й минуте Луис-Карлос Мурильо открыл счет, а вскоре Рангел его удвоил.
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