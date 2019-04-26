Общество

Новый император взошёл на престол в ЯпонииRT на русском 11:19

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство. Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
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Хризантемовый трон меняет владельца: Япония получила нового императора

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Эпоха Рэйва: как будет править Японией новый император Нарухито

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Император Нарухито вступил на престол в Японии

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Биография нового императора Японии Нарухито

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Lenta.ru17:01

В Японии через полчаса официально сменится император

Эхо Москвы12:03
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:26, Ашберн
Политика

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Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
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Авто

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Общество

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Месси получит правительственную награду Каталонии

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