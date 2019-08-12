В основе процесса чаще лежит репутация создателей стартапа. ЦБ Китая отнес ICO к незаконному виду привлечения средств, который может быть связан с такой деятельностью как финансовая афера и пирамиды.

Происшествия В Москве задержали участника митинга 10 августа Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.

Политика В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.

Авто Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.

Происшествия Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Культура Команда Сергея Доренко ушла из «Говорит Москва» в Telegram Команда Доренко будет развивать бывшие Telegram-каналы радиостанции и бывшего главного редактора, которые были переименованы в «Подъем» и «Расстрига».

Гаджеты Samsung и Xiaomi увеличили свои доли на европейском рынке смартфонов Сегодня исследовательская компания Canalys сообщила, что по итогам второго квартала южнокорейская Samsung и китайская Xiaomi нарастили свои доли на европейском рынке смартфонов.

Общество Пласидо Доминго обвинили в домогательствах Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.

Происшествия В Якутии пять человек погибли в ДТП При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.

Политика Жителя Красноярского края оштрафовали за комментарий о Владимире Путине Жителя Красноярского края Евгения Носкова оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за оскорбительного, по мнению суда, комментария о президенте РФ Владимире Путине во «ВКонтакте».

Общество Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Происшествия Медведь убил грибника в Хабаровском крае В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.

Авто Представлен самый мощный серийный внедорожник в мире Топовым мотором для внедорожника Tank стал 6,5-литровый V8 от Dodge Demon мощностью 1000 л.с. и 1180 Нм крутящего момента.

Теннис Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, обыграв американку Элисон Риске.

Экономика «Ъ»: тарифная реформа электроэнергии может не коснуться бизнеса Крупный бизнес и промышленность могут избежать повышения тарифов на электроэнергию.

Экономика Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.

Единоборства Джонс не хочет боя с Кормье в тяжёлом весе На протяжении своей карьеры Джонс дважды дрался с Кормье за титул чемпиона в полутяжёлом весе и оба раза побеждал, однако вторая победа была аннулирована из-за положительного допинг-теста.

Здоровье Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.

Общество ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Здоровье Диагноз владимирской медицине ставят пациенты Какова сегодня ситуация со здравоохранением во Владимирской области, на что жалуются жители.

Происшествия Из Пенсионного фонда похитили 11 миллиардов рублей Следователи подозревают негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Согласие» в хищении более 11 млрд рублей из Пенсионного фонда России (ПФР).

Политика Economist: Россия стала самой упоминаемой страной в Twitter Трампа Россия чаще других государств упоминается в твитах президента США Дональда Трампа.

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

Политика В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.