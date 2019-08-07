Финансы

Народный банк Китая во вторник опустил курс юаня к долларуNewvz.ru вчера в 03:25

Снижение составило почти 0,7% и последовало после того, как днем ранее курс юаня опустился до минимальных уровней с декабря прошлого года. Своими действиями Пекин продемонстрировав готовность противостоять новым пошлинам Вашингтона в торговой войне.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Кому еще «валютных манипуляций»?: Китай снова резко обрушил курс юаня

REGNUM06:03

Народный банк Китая снизил курс юаня до нового минимума

Российская газета03:31

ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару еще на 0,5%

Газета.Ruвчера в 23:58

ЦБ Китая ещё снизил курс юаня к доллару

RT на русском00:44

ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента

РИА Новостивчера в 22:44

Центробанк Китая понизил курс юаня до нового минимума за 11 лет

ТАССвчера в 23:23

Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару еще на 0,5%

Московский Комсомолецвчера в 23:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:27, Вашингтон
Технологии

Суд признал недействительным лишение «Просвещения» товарных знаков

Суд по интеллектуальным правам признал недействительными решения Роспатента о лишении издательства «Просвещение» двух товарных знаков, представляющих собой стилизованное изображение глобуса с аббревиатурой ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты), следует из карточки дела.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумов получил УДО

Обновлено в 09:17
Общество

Похороны Вилли Токарева пройдут 9 августа

Обновлено в 08:46
Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Обновлено в 08:44
Происшествия

Силовики штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева

В селе Кой-Таш около 200 сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева оказывают сопротивление силовикам.
Обновлено в 14:05
Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Экономика

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Политика

Президент Филиппин пригрозил отрубить головы наркобаронам

Филиппинский лидер Родриго Дутерте заявил о готовности рубить головы наркобаронам вне зависимости от их национальности.
Обновлено в 09:28
Общество

Пришедших с сыном на незаконную акцию хотят лишить родительских прав

Обновлено вчера в 08:35
Общество

Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в России "небесной механикой" — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:34
Культура

Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке

Обновлено в 10:55
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Футбол

«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер Лукаку

Обновлено в 11:27
Кино

Квентин Тарантино прогулялся по территории Московского Кремля

Режиссер прибыл в Москву, чтобы лично представить свой фильм "Однажды в Голливуде" Знаменитый режиссер Квентин Тарантино побывал на экскурсии в музеях Московского Кремля, его сопровождал глава Минкультуры России Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 16:14
Кино

Режиссер «Дэдпула» пообещал продолжение без «взрослого» рейтинга

Фильмы об антигерое Дэдпуле вполне могут обойтись без «взрослого» рейтинга R, считает режиссер Дэвид Литч.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Светлана Лобода опубликовала свадебное фото

Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.
Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины

Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Экономика

Россиян обяжут доказать происхождение свыше $100 тыс. на границах ЕАЭС

В текущей редакции Таможенного кодекса ЕАЭС говорится о необходимости указывать сведения об источнике происхождения наличных свыше $10 тыс. и их владельцах, сказал РБК управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.
Обновлено в 13:48
Здоровье

Роман Старовойт встретился с главным внештатным онкологом Минздрава РФ

Сегодня по инициативе врио губернатора Курской области Романа Старовойта в Курск приехал главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено в 08:45
Экономика

«Проект» нашел у Наили Аскер-заде недвижимость на три миллиарда рублей

Обновлено в 06:34
Футбол

Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»

Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Здоровье

Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка

Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Происшествия

СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

Обновлено в 12:44
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Политика

Столтенберг: НАТО не давало России никаких обещаний по расширению

НАТО не давало России никаких гарантий того, что не будет включать другие страны, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 10:33
Кино

Вышел трейлер «Карнивал Роу» с Карой Делевинь и Орландо Блумом

Обновлено в 02:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное