Финансы
Народный банк Китая во вторник опустил курс юаня к долларуNewvz.ru вчера в 03:25
Снижение составило почти 0,7% и последовало после того, как днем ранее курс юаня опустился до минимальных уровней с декабря прошлого года. Своими действиями Пекин продемонстрировав готовность противостоять новым пошлинам Вашингтона в торговой войне.
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