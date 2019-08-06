ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика Роухани назвал конфликт с Ираном матерью всех войн «Мир с Ираном — мать всего мира, а война с Ираном — мать всех войн», — цитирует Роухани Reuters.

Финансы Доллар по 80: падение рубля неизбежно Эксперты прогнозируют неизбежное падение рубля на мировом рынке, даже если состояние мирового рынка будет стабильным, в конце августа - в начале сентября пара USD/RUB преодолеет уровень 66 рублей.

Технологии Структура ФСБ получила право инициировать блокировку сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) вошел в число компетентных организаций при Координационном центре доменов .RU/.РФ, что дает ему возможность инициировать блокировку сайтов, нарушивших законодательство РФ, говорится в сообщении Координационном центре доменов.

Общество ФСИН сообщила о дефиците мест в исправительных центрах В большинстве исправительных центров, созданных для нового наказания в виде принудительных работ, мест уже практически не осталось, сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Балан в интервью ТАСС.

Политика Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.

Общество В двух районах Магаданской области действует режим ЧС из-за паводка В Тенькинском и Сусуманском районах действует режим ЧС в связи с размытием в нескольких местах дорог и высоким подъёмом воды в реках.

Политика Порошенко стал фигурантом дела из-за поездки на Мальдивы Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного дела. На этот раз политика подозревают в подделке документов.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Политика В партии «Слуга народа» назвали Богдана идеальным премьером для Зеленского Депутат партии "Слуга народа" и журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский считает лучшим кандидатом на пост генпрокурора Украины юриста и бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, на должность премьера - главу офиса президента Андрея Богдана.

Наука Найден ещё один способ превратить соленую воду в пресную Исследователи смогли обнаружить уникальный способ превратить соленую воду в пресную, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.

Экономика Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Экономика Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.

Общество Медведев ждет объяснений министров по срыву реализации нацпроектов Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал от Минтруда, Минздрава и Минпросвещения объяснений по поводу срыва сроков реализации нацпроектов.

Общество В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Авто Внедорожник и седан Pininfarina появятся до 2022 года Компания, принадлежащая Mahindra, надеется разнообразить свой модельный ряд за счет чего-то более доступного, запустив электрический седан и внедорожник в ближайшие годы.

Происшествия В Ленобласти похитили директора детского сада Полиция Всеволожского района проверяет информацию о том, что в поселке Янино мужчина похитил свою бывшую сожительницу.

Финансы ЦБ оценил свои потери от санации банков Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.

Происшествия Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Кино Новый «Дэдпул» может получить более низкий возрастной рейтинг Режиссёр фильма «Дэдпул 2» Дэвид Литч рассказал, что продолжение франшизы может получить более низкий возрастной рейтинг.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, передает ТАСС со ссылкой на источники УМВД по региону.