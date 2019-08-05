Финансы
Курс юаня опустился к доллару еще на 0,7%Газета.Ru 01:24
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару еще почти на 0,7%, причиной этому стало ослабление китайской валюты до минимума с декабря 2018 года.
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