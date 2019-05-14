Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к долларуРИА Новости вчера в 21:43

Блумберг добавлял, что обесценивание юаня может быть стратегией, направленной на противодействие существующим американским пошлинам на импорт Китая. В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% - с 6,2 до 6,4), что потрясло мировые фондовые рынки.

Армия и оружие В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе «К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.

Происшествия Медведев отреагировал на ЧП в казанской школе Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на случившееся в гимназии №7 в Казани, где 13 мая школьник взял в заложники учеников.

Политика Экс-президент США Картер перенес операцию 94-летний Картер перенес операцию, она прошла успешно. В настоящее время Картер находится у себя дома, в Плейнс, штат Джорджия.

Кино 14 мая стартует 72 Каннский кинофестиваль Каннский кинофестиваль славится своей любовью к звездным именам. В 2019 году конкурс сложился многообещающий.

Здоровье Врачи предупредили об особой опасности употребления кофе летом Для поддержания тонуса летом достаточно пяти и меньше чашек бодрящего напитка в день, выяснили исследователи из Университета Южной Австралии.

Религия Куйвашев пригласил сторонников возведения храма в Екатеринбурге и протестующих на разговор Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга и протестующих на разговор для выработки компромисса.

Наука Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.

Здоровье Названа главная причина детского ожирения Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.

Политика Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары 8 августа 2018 года Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР принял решение ввести с 23 августа того же года дополнительные пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью около 16 миллиардов долларов.

Происшествия Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти» Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».

Экономика Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.

Путешествия Федор Конюхов установил сразу несколько мировых рекордов Известный российский путешественник Федор Конюхов установил ряд мировых рекордов Сразу несколько мировых рекордов установил знаменитый российский путешественник Федор Конюхов во время кругосветной экспедиции на весельной лодке "Акрос".

Футбол Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака» Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».

Политика Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.

Транспорт Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».

Энергетика В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.

Экономика Приток иностранных инвестиций в Россию опустился до минимума за 10 лет Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию по итогам 2018 года составил $8,8 млрд — это более чем втрое меньше, чем годом ранее — $28,6 млрд, следует из бюллетеня ЦБ «О чем говорят тренды» за апрель.

Экономика Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8% Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).

Гаджеты «Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС "Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.

Общество В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино В пояснительной записке авторы объясняли, что на основании действующего сейчас полного запрета на демонстрацию таких элементов, как свастика, под запрет могут попасть и исторические материалы, содержащие ее изображение.

Экономика Россияне начали получать доплаты к пенсиям Пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, начали получать доплаты, установленные изменениями в федеральный закон "О государственной социальной помощи" и федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".