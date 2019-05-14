Финансы
Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к долларуРИА Новости вчера в 21:43
Блумберг добавлял, что обесценивание юаня может быть стратегией, направленной на противодействие существующим американским пошлинам на импорт Китая. В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% - с 6,2 до 6,4), что потрясло мировые фондовые рынки.
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Юань резко просел по отношению к доллару. Курс ослабил Народный банк Китая
Телеканал 360°вчера в 23:10
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 14:09
Общество
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Два самолета столкнулись на Аляске
Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Авто
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
Обновлено вчера в 07:14
Наука
Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено вчера в 02:10
Политика
Новая лунная программа США получила название «Артемида»
В своем Twitter ведомство пояснило, что древнегреческая богиня Артемида была сестрой бога Аполлона, имя которого носила первая лунная программа США 1960-70-х годов.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением расширить список сельских профессий, представителям которых положена надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Кино
Умерла голливудская актриса Дорис Дэй
Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает AP со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Суд вынес приговор бывшему главному налоговику Тюменской области
Экс-глава УФНС по Тюменской области Тамара Зыкова получила за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) штраф в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено вчера в 03:11
Политика
Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Кино
ВЦИОМ назвал любимых героев сериала «Игра престолов» у россиян
Самыми любимыми героями «Игры престолов» стали Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер, за которых проголосовало 24% опрошенных, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено вчера в 07:05
Кино
В Каннах готовятся к открытию кинофестиваля
Во второй по значимости программе — «Особый взгляд» — есть и две российские картины. Нынешние Канны — это фестиваль режиссеров в возрасте.
Обновлено вчера в 14:02
Игры
Тираж Red Dead Redemption 2 превысил 24 млн копий, а Grand Theft Auto V — 110 млн копий
Take-Two представила свежий финансовый отчёт по итогам прошедшего финансового года, в рамках которого состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Как оказалось, за последний квартал издатель отгрузил лишь один миллион копий проекта, текущий тираж которого теперь составляет 24 млн копий.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Рост средней зарплаты до 135 тысяч рублей спрогнозировали в Москве
В течение пяти–шести лет средняя зарплата в Москве вырастет до 120–135 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 05:32
Общество
Россиянам напомнили о правилах ввоза хамона
Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз захотел начать изымать и утилизировать в России часть товаров, которые ввозятся в страну физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования или приходят в Россию почтовыми отправлениями.
Обновлено вчера в 19:31
Хоккей
Панарин: «Хотел сыграть за сборную, но меня не позвали»
Многие писали, что я чуть ли не предатель. Так что я немножко развею сомнения, ведь меня просто никто не позвал.
Обновлено вчера в 17:54
Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 02:40
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 06:13
Футбол
Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»
Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».
Обновлено вчера в 06:20
Наука
Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным
Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов.
Обновлено вчера в 10:45