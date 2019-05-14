Финансы
Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к долларуРИА Новости вчера в 21:43
В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% - с 6,2 до 6,4), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты.
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Юань резко просел по отношению к доллару. Курс ослабил Народный банк Китая
Телеканал 360°вчера в 23:10
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Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия
Авиалайнер компании "Аэрофлот" находился в воздухе уже 40 минут, когда неожиданно подал сигнал бедствия.
Обновлено в 03:35
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Политика
Советник Зеленского ответил на отмену поездки адвоката Трампа
Советник Зеленского Дмитрий Разумков выразил уверенность, что недоразумение с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, который планировал, а затем отменил визит в Киев, вскоре разрешится.
Обновлено в 03:40
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено вчера в 11:23
Политика
National Interest предложил России и США поделить мир между собой
Политолог не только советует американскому президенту Дональду Трампу потребовать, чтобы Россия свела свои отношения с Венесуэлой до уровня "нормальных", но призывает его признать один важный факт: США и НАТО пренебрегали российской сферой влияния и даже её ключевой зоной безопасности в Восточной Европе.
Обновлено в 01:00
Футбол
Андрей Червиченко: «Если Цорн мягкий и дружелюбный, то для „Спартака“ — это точно мимо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном назначении Томаса Цорна генеральным директором московского клуба.
Обновлено в 02:27
Политика
Ветеран-десантник стал и.о. сити-менеджера Читы
Ветеран операций на территории Чеченской Республики, десантник и родовой казак Александр Сапожников во вторник сложил полномочия депутата читинской гордумы и назначен первым заместителем главы администрации города (сити-менеджера).
Обновлено в 01:02
Авто
Журналисты сняли прототип нового Ford Mustang Shelby GT500
В преддверии долгожданного дебюта нового Ford Mustang Shelby GT500, который состоится уже этим летом, американская компания дает возможность рассмотреть его в деталях.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
Обновлено вчера в 22:32
Кино
Новый ляп нашли в «Игре престолов»
В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона "Игры престолов", пишет The Sun.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Таможня возбудила дело из-за таблеток против курения в посылке
Столичная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении сотрудников интернет-магазина «Виаграгуру», которые заказали у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
В ДНР рассказали о потерях ВСУ при обстреле Саханки
Ответным огнем были уничтожены двое украинских военнослужащих, об этом сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено вчера в 17:07
Гаджеты
В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежки
В приложении мессенджера WhatsApp содержится уязвимость, которая делает возможным использование программ слежения за пользователями, пишет The Financial Times со ссылкой на экспертов и команду мессенджера.
Обновлено в 03:39
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Кино
«Игру престолов» не смотрело более 70% россиян
71% россиян не смотрели и не планируют смотреть сериал «Игра престолов», говорится в данных опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 03:26
Религия
Куйвашев пригласил сторонников и противников храма в сквере в Екатеринбурге на переговоры
Обновлено в 02:00
Путешествия
Федор Конюхов установил сразу несколько мировых рекордов
Известный российский путешественник Федор Конюхов установил ряд мировых рекордов Сразу несколько мировых рекордов установил знаменитый российский путешественник Федор Конюхов во время кругосветной экспедиции на весельной лодке "Акрос".
Обновлено вчера в 22:55
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Культура
Британское телешоу сняли с эфира из-за смерти участника
Одна из самых популярных в Великобритании телевизионных передач The Jeremy Kyle Show была снята с эфира на неопределенный срок из-за смерти ее участника, который скончался через неделю после завершения съемок очередного выпуска.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено вчера в 21:17