Финансы

Народный банк Китая расширяет объемы выпуска облигацийREGNUM 13:28

Народный банк Китая (НБК) отчитался о результатах выпуска облигаций, который состоялся в марте текущего года, сообщает 21 апреля Синьхуа. Общая стоимость выпущенных обязательств составила 4,5 трлн юаней (почти 672 млрд долларов).
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Народный банк Китая расширяет объемы выпуска облигаций

REGNUM13:28
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

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Обновлено вчера в 05:19
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