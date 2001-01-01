Финансы
Народный банк Китая расширяет объемы выпуска облигацийREGNUM 13:28
Народный банк Китая (НБК) отчитался о результатах выпуска облигаций, который состоялся в марте текущего года, сообщает 21 апреля Синьхуа. Общая стоимость выпущенных обязательств составила 4,5 трлн юаней (почти 672 млрд долларов).
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Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Зеленский рассказал о поздравлении от Порошенко
Обновлено в 14:36
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»
Полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:00
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Футбол
«Эвертон» забил четыре безответных мяча в ворота «Манчестер Юнайтед»
"Ириски" отправили в ворота "Красных дьяволов" четыре безответных мяча. Для "МЮ" это поражение стало третьим в последних пяти играх.
Обновлено в 10:40
Здоровье
6 простых правил, помогающих защититься от рака
По данным ученых, следование простым правилам помогает усилить защищенность организма от развития рака.
Обновлено в 09:54
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента Украины
Владимир Зеленский обозначил своей задачей номер один на посту президента Украины возвращение в страну всех заключенных и пленных.
Обновлено в 14:43
Политика
Зеленского обвинили в нарушении закона о тайне голосования
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон о тайне голосования, показав свой бюллетень журналистам.
Обновлено в 07:35
Политика
Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины
Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Гаджеты
Опережая время: Samsung слишком поторопилась с выпуском Fold
Корпорация сделал ставку на новаторство, но, по мнению пользователей, Samsung слишком поторопилась с выпуском Folda.
Обновлено вчера в 03:42
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой
Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Гаджеты
Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC
Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
Обновлено в 14:19
Политика
Победивший Зеленский сделал важное заявление о России
В штабе комика сделали на этот счет важное заявление.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 11:37
Авто
Honda представила «заряженный» Civic в модификации Si
На автосалоне в Нью-Йорке состоялся дебют спортивной модификации Honda Civic 2019 модельного года, получившей приставку Si в названии.
Обновлено в 03:17
Здоровье
В России каждая третья женщина имеет ожирение
Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
Станцию метро «Горьковская» закрыли на проверку
Сегодня, 21 апреля, в районе 19:30 на вход и выход была закрыта станция подземки «Горьковская», сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
Обновлено в 13:03
Политика
Поместье Порошенко взято под усиленную охрану
Обновлено в 13:06
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.
Обновлено в 09:56
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Что ждет Зеленского на посту президента Украины
По данным Киевского международного института социологии, 39,1% украинцев ждут, что новый президент первым делом понизит коммунальные тарифы.
Обновлено в 14:28
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47