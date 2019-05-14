Финансы
ЦБ Китая понизил курс юаня по отношению к долларуИзвестия вчера в 23:37
Народный банк Китая на фоне нового взаимного повышения пошлин с США ослабил курс юаня к доллару сразу на 0,6% — на уровне 6,8365 за доллар. Об этом сообщает во вторник, 14 мая, ТАСС со ссылкой на регулятора.
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Юань резко просел по отношению к доллару. Курс ослабил Народный банк Китая
Телеканал 360°вчера в 23:10
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Происшествия
Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Звезда «Мажора» уснул в машине соседки
Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Футбол
Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020
Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Происшествия
Связанную с Гинером компанию заподозрили в уходе от налогов на ₽1 млрд
Размер неуплаченных в 2014-2016 годы налогов "ТНС энерго Нижний Новгород" в СК оценили в сумму более 1 млрд руб. Группа компаний "ТНС Энерго" — одна из крупнейших частных энергосбытовых компаний России.
Обновлено в 07:14
Экономика
Апелляция подтвердила взыскание 6,3 млрд рублей в пользу ПСБ
Сегодня, 14 мая 2019 года, Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «ПСН Проперти Менеджмент», подтвердив законность взыскания с него 6,34 млрд рублей в пользу ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ).
Обновлено в 07:15
Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссовер
Компания KIA готовит к выпуску новый компактный молодежный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Верховная рада отказалась отменить закон о языке
Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений, которые предлагали отменить закон об обязательном и повсеместном использовании украинского языка.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Житель Курска требует компенсацию за пропавший клад золотых монет
В Ленинском районном суде начали рассматривать дело о взыскании компенсации за клад, который был передан государству.
Обновлено в 02:48
Культура
Актер Никита Панфилов отказался ехать в Крым из-за съемок на Украине
Украинские власти довольно часто запрещают въезд в страну российским деятелям культуры, в основном из-за того, что они бывали в Крыму.
Обновлено в 06:05
Общество
В Петербурге чиновники конфисковали трон из «Игры престолов»
Как сообщает Znak.com, трон был установлен у арки Главного штаба, при этом, по мнению чиновников, незаконно.
Обновлено в 04:28
Футбол
Правозащитник: Кокорин и Мамаев не будут этапированы
Обновлено в 06:47
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Религия
Почему в Екатеринбурге протестуют против строительства храма
В Екатеринбурге произошли беспорядки. Они стали результатом конфликта между верующими и протестующими против строительства храма горожанами.
Обновлено в 06:43
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Тимошенко требует от Рады ответить на два вызова
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в настоящий момент перед Верховной Радой стоят два вызова: определить дату инаугурации и стать частью изменений и движения страны вперед.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Газовый баллон взорвался в машине у гостиницы «Санкт-Петербург»
Люди и стоявшие рядом машины не пострадали. Водитель автомобиля, где взорвалось газовое оборудование, жив.
Обновлено в 07:17
Музыка
Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»
Обновлено вчера в 11:13
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Политика
Китай наносит ответный удар и вводит пошлины на американские товары
8 августа 2018 года Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР принял решение ввести с 23 августа того же года дополнительные пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью около 16 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 10:05
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Экономика
«Нафтан» стал выставлять штрафы за некачественную нефть
Белорусский «Нафтан» стал выставлять штрафы поставщикам из РФ за недопоставку качественной нефти в апреле.
Обновлено в 06:16
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Отложенный на сутки из-за поломки SSJ100 рейс из Новосибирска отменили
Авиакомпания «Азимут» после почти суток ожидания решила отменить рейс Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), который должен был отправиться из Новосибирска в Ростов-на-Дону.
Обновлено в 00:42
Здоровье
В Омской области зарегистрирован случай заболевания корью
Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, на территории Омской области зарегистрирован первый за несколько лет случай заболевания корью.
Обновлено в 03:33
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Авто
В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО
Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 00:43