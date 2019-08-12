Экономика

Народный банк Китая готовится к выпуску собственной криптовалютыПлас вчера в 04:19

Источник Bloomberg участвовал в профильном форуме, состоявшемся в минувшие выходные в городе Ичунь провинции Цзянси на востоке Китая. Он сообщил, что Народный банк Китая активно работает над данным вопросом с 2018 года и собственная криптовалюта «близка к выпуску».
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