Источник Bloomberg участвовал в профильном форуме, состоявшемся в минувшие выходные в городе Ичунь провинции Цзянси на востоке Китая. Он сообщил, что Народный банк Китая активно работает над данным вопросом с 2018 года и собственная криптовалюта «близка к выпуску».

Политика Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Политика В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.

Шоу-бизнес Экс-солист «Отпетых мошенников» задолжал 280 тысяч рублей алиментов Артист же уверяет, что несколько раз перечислял куда более крупные суммы, чем обязательные десять тысяч рублей в месяц и в испорченных отношениях с дочерью винит бывшую жену.

Финансы Курс доллара и евро вновь вырос Курс доллара и евро на сегодняшний день 13 августа, вновь вырос, хоть и незначительно.

Происшествия Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Экономика Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда» Одна из крупнейших строительных корпораций в мире, китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), ведет переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», которую «Роснефть» с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Космос Новый российский скафандр предложили впервые сделать из композитов Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе предлагается впервые изготовить из композитных материалов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

Шоу-бизнес Поклонники не смогли отличить дочь Екатерины Климовой от мамы В комментариях поклонники заметили, что Елизавету невозможно отличить от своей знаменитой мамы и они даже поначалу их перепутали.

Культура Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Происшествия В Архангельской области два человека погибли в ДТП Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузового фургона в Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Происшествия Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.