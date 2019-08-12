Экономика
Народный банк Китая готовится к выпуску собственной криптовалютыПлас вчера в 04:19
Источник Bloomberg участвовал в профильном форуме, состоявшемся в минувшие выходные в городе Ичунь провинции Цзянси на востоке Китая. Он сообщил, что Народный банк Китая активно работает над данным вопросом с 2018 года и собственная криптовалюта «близка к выпуску».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:57, Вашингтон
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным
Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Экс-солист «Отпетых мошенников» задолжал 280 тысяч рублей алиментов
Артист же уверяет, что несколько раз перечислял куда более крупные суммы, чем обязательные десять тысяч рублей в месяц и в испорченных отношениях с дочерью винит бывшую жену.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Обновлено вчера в 12:24
Финансы
Курс доллара и евро вновь вырос
Курс доллара и евро на сегодняшний день 13 августа, вновь вырос, хоть и незначительно.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»
Одна из крупнейших строительных корпораций в мире, китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), ведет переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», которую «Роснефть» с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком.
Обновлено в 01:08
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь «Бременских музыкантов»
Памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская мультипликация» выпущены номиналом три рубля, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 05:17
Космос
Новый российский скафандр предложили впервые сделать из композитов
Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе предлагается впервые изготовить из композитных материалов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес
Поклонники не смогли отличить дочь Екатерины Климовой от мамы
В комментариях поклонники заметили, что Елизавету невозможно отличить от своей знаменитой мамы и они даже поначалу их перепутали.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16.
Обновлено вчера в 12:31
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено вчера в 08:58
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено 11 августа в 22:31
Происшествия
В Архангельской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузового фургона в Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области
Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44