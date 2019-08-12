Экономика
Народный банк Китая готовится к выпуску собственной криптовалютыПлас вчера в 04:19
Источник Bloomberg участвовал в профильном форуме, состоявшемся в минувшие выходные в городе Ичунь провинции Цзянси на востоке Китая. Он сообщил, что Народный банк Китая активно работает над данным вопросом с 2018 года и собственная криптовалюта «близка к выпуску».
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Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Финансы
Курс доллара и евро вновь вырос
Курс доллара и евро на сегодняшний день 13 августа, вновь вырос, хоть и незначительно.
Обновлено в 00:00
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 06:53
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
Минэкономики готовит стандарты ответственности для бизнеса
Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) разрабатывают национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса.
Обновлено в 01:50
Теннис
Шарапова вышла во второй круг в Цинциннати
Россиянки Мария Шарапова и Светлана Кузнецова одержали победы на турнире в американском Цинциннати.
Обновлено в 00:05
Кино
Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено вчера в 13:29
Здоровье
Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено вчера в 16:48
Космос
В России предложили создать новый космический скафандр
Научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового российского скафандра для работы в открытом космосе.
Обновлено в 00:28
Политика
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено вчера в 17:31
Технологии
Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили в России
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.
Обновлено в 02:14
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Космос
Испытание парашюта для миссии на Марс прошло неудачно – ЕКА
Обновлено в 01:23
Авто
Назначен новый гендиректор General Motors в России и СНГ
Генеральным директором американской компании General Motors в России и СНГ с 1 октября 2019 года станет Чиприан Сута.
Обновлено в 01:12
Политика
Белый дом ужесточит правила получения виз в США
Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет американскому правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на государственном содержании.
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию экономики США
Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что торговая война США и Китая приведет к рецессии американской экономики.
Обновлено вчера в 02:27
Происшествия
Погибшего при пожаре в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Аксёнов доложил Путину о проблеме с ростом цен в Крыму
В ходе рабочей встречи глава Крыма Сергей Аксёнов доложил президенту Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в республике.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
В Белом море эвакуировали пассажирское судно
Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров экскурсионного судна в Белом море, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 00:42
Здоровье
Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом
Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 00:00
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области
Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
Обновлено в 01:29