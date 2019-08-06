Финансы
Народный банк КНР ответил на обвинения США в валютных манипуляцияхГазета.Ru 08:28
Торговая волна отражается и на России: курс евро застыл вблизи 73 рублей, цены на нефть упали ниже $60 за баррель. Несет потери и Центробанк РФ, который вложил часть резервов в китайскую валюту. Народный банк Китая опроверг обвинения Соединенных Штатов в валютных манипуляциях.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте ведомства.Ведомостивчера в 18:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Футбол
«ПСЖ» предложил «МЮ», «Ювентусу» и «Реалу» арендовать Неймара
Согласно источнику, чемпион Франции предложил арендовать игрока трем топ-клубам Европы Ювентусу, Реалу и Манчестер Юнайтед.
Обновлено в 08:39
Происшествия
СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском
Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Российские Ту-142 провели плановый полет над Тихим океаном
В ходе 13-часового полета над нейтральными водами самолеты пролетели вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 09:25
Политика
Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Происшествия
Ущерб на 80 млн: стритрейсер устроил побоище в элитном районе
Нанесенный ущерб оценивается в миллион фунтов (более 80 млн рублей). Несколько дорогих автомобилей уже не подлежат восстановлению.
Обновлено в 02:21
Политика
В ОП раскритиковали блокировку стримов с московских митингов
Глава Комиссии ОП РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обратил внимание, что 3 августа YouTube несколько раз блокировал онлайн-трансляцию с несанкционированного митинга в Москве, организованную ведущими интернет-проекта «Политика сегодня», блогером Илиасом Меркури и журналисткой Лесей Рябцевой.
Обновлено в 06:49
Авто
Pininfarina намерена выпустить электрический седан и кроссовер
В самое ближайшее время итальянцы запустят в производство свой гиперкар Battista, который был представлен весной этого года.
Обновлено в 07:40
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Политика
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Кай Метов показал фото сильно исхудавшей Марины Хлебниковой
В конце июня один из новых снимков певицы Марины Хлебниковой приятно удивил поклонников, однако фото, размещенное в соцсетях коллегой популярной исполнительницы Каем Метовым, произвело противоположный эффект.
Обновлено в 00:28
Интернет
В «Яндекс.толоке» появились первые сертифицированные партнеры
В Яндекс.толоке прошла первая сертификация поставщиков краудсорсинговых решений.
Обновлено в 08:45
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Общество
Роспотребнадзор закрыл шесть пляжей в Алуште
Обновлено в 03:33
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Общество
На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время шторма.
Обновлено вчера в 06:28
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
В США бабушка предотвратила массовое убийство
Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Япония запросила встречу с Путиным после визита Медведева на Курилы
Япония хочет организовать визит премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию. Об этом Reuters сообщил его официальный представитель.
Обновлено вчера в 01:48
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
Обновлено в 08:13
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем
Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Задержан второй участник драки с ОМОНом на игре «Зенита»
Оперативники центра «Э» вместе с коллегами из УМВД по Петроградскому району задержали второго участника драки с ОМОНом во время матча «Зенит» — «Краснодар», сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44