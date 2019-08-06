с чего всё началось

Торговая волна отражается и на России: курс евро застыл вблизи 73 рублей, цены на нефть упали ниже $60 за баррель. Несет потери и Центробанк РФ, который вложил часть резервов в китайскую валюту. Народный банк Китая опроверг обвинения Соединенных Штатов в валютных манипуляциях.

Народный банк КНР ответил на обвинения США в валютных манипуляциях

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