Финансы

Народный банк КНР ответил на обвинения США в валютных манипуляцияхГазета.Ru 08:28

Торговая волна отражается и на России: курс евро застыл вблизи 73 рублей, цены на нефть упали ниже $60 за баррель. Несет потери и Центробанк РФ, который вложил часть резервов в китайскую валюту. Народный банк Китая опроверг обвинения Соединенных Штатов в валютных манипуляциях.
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с чего всё началось
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается
 на сайте ведомства.
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