Кино

Названо место похорон Владимира ЭтушаРоссийская газета 05:55

Уточнив, что Этуша похоронят в семейном склепе. Поклонники смогут проститься с артистом в Театра имени Вахтангова, сообщил директор театра Кирилл Крок. Дата и время прощания и похорон станут известны позднее.
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с чего всё началось

Умер Владимир Этуш

ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Этуш умер в субботу на 97-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил Кирилл Крок, директор Театра им. Вахтангова.
ТАСС05:04

Подробнее о событии

Умер Владимир Этуш

RT на русском05:03

Умер Владимир Этуш

РБК05:07

Умер Владимир Этуш

Коммерсантъ05:05

Умер Владимир Этуш

РИА Новости05:14

Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище

ТАСС05:44

Актриса из «Приключений Буратино» о смерти Этуша: искусство и театр потеряли истинного мастера

Говорит Москва05:48

Людмила Максакова: «Жгучий брюнет с большими глазами»

Театрал05:37
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Происшествия

«Ъ» узнал причину задержания экс-замглавы Росгеологии

Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был задержан по делу о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:18
Транспорт

Аэропорт Пулково закрыли из-за непогоды

В Санкт-Петербурге из-за метели и сильного ветра для взлета и приема авиалайнеров закрыт аэропорт Пулково.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Свыше 80 человек пострадали в Японии при столкновении парома с китом

По меньшей мере 87 человек пострадали в результате столкновения скоростного парома с крупным морским животным в Японском море.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Стрельбу в кафе в Домодедовском районе устроил владелец заведения

По предварительной информации, владелец заведения в деревне Шебанцево открыл стрельбу по посетителям, кафе сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 03:59
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы

В Санкт-Петербурге в связи с возможным повышением уровня воды в реке Неве до опасных значений было принято решение закрыть затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС).
Обновлено в 02:24
Политика

Участник войны в Донбассе предложил «вернуть» Крым, продав его США

Если украинские власти выделят ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму, а те продадут их США, то Киев сможет вернуть полуостров себе.
Обновлено в 03:49
Спорт

Фигуристка Константинова завоевала бронзу на Универсиаде

Российская фигуристка Станислава Константинова завоевала бронзовую медаль в одиночном турнире на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:03
Общество

Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание

Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Во Владимире на конкурсе по поеданию блинов умер мужчина

8 марта на площадке у кинотеатра «РусьКино» во Владимире во время конкурса по поеданию блинов произошла трагедия.
Обновлено в 05:58
Общество

Местонахождение «сокровищ Третьего рейха» раскрыли в Германии

В Германии обнародовали дневник немецкого офицера Эгона Олленхауэра, в котором говорится, где в Польше спрятаны сокровища Третьего рейха.
Обновлено в 02:20
Общество

Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик

Обновлено вчера в 09:17
Политика

Путин поручил создать музейные комплексы в четырех регионах РФ

Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству и регионам открыть культурно-образовательные и музейные комплексы в Калининграде, Кемерове, Севастополе, Владивостоке.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Приморское шоссе в Петербурге перекрыли из-за массового ДТП

Приморское шоссе в Санкт-Петербурге перекрыли в субботу из-за массового ДТП с участием около десяти автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:20
Общество

Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством

В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.
Обновлено в 02:39
Футбол

СМИ сообщили о договоренности «Ювентуса» по контракту с Гвардиолой

Обновлено в 05:49
Происшествия

Сильный ветер валит заборы и деревья в Петербурге

В Сестрорецке упавшая сосна перегородила дорогу. Еще одно дерево упало в Парголово. А в переулке Матвеева ветер "уронил" забор.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Краснодаре воспитательница детсада забыла ребенка на улице

В Краснодаре воспитательница из частного детского сада во время прогулки забыла полуторагодовалого ребенка на улице.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков

Россия завершает разработку новых турбовальных двигателей (ТВД) ВК-800 для легких самолетов вертолетов грузоподъемностью 1–1,5 т. Об этом сообщил ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Землетрясение произошло в Кемеровской области возле Новокузнецка

Обновлено в 05:28
Общество

9 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года

Обновлено в 04:13
Политика

Евросоюз вводит визы для граждан США

Европейский союз введёт визы для американских граждан с 2021 года. В настоящее время американцы могут на 90 дней приезжать в Европу без виз.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

NPR: КНДР готовится к запуску ракеты

Обновлено в 03:05
Происшествия

Пациент в пражской клинике открыл стрельбу в больничной палате

Двое больных в клинике "На Виноградах" в Праге получили ранения, когда по ним открыл огонь находившийся с ними в палате третий постельный больной.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Пентагон пригрозил Турции последствиями из-за покупки С-400

Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие

В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира

Украинские военные расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя.
Обновлено вчера в 23:59
Единоборства

Макгрегор в церкви отработал наказание за нападение на автобус Хабиба

Обновлено в 02:48
Политика

На Украине ждут усиления присутствия НАТО в Черном море

Украина ожидает усиления военного присутствия НАТО в черноморском регионе и восстановления комиссии Украина-НАТО на уровне министров, заявила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в США на встрече с заместителем помощника президента США, директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл.
Обновлено в 04:54
Хоккей

Россия разгромила Финляндию в бенди и вышла в финал Универсиады

Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Названы сроки госиспытаний перспективного комплекса «Гибка-С»

Государственные испытания перспективного комплекса «Гибка-С», предназначенного для пуска зенитных ракет, начнутся летом текущего года.
Обновлено в 05:49
Политика

Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему

Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу из-за атаки на энергосистему страны, в результате которой произошло масштабное отключение электричества.
Обновлено вчера в 21:33
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Владимир Этуш
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог. Художественный руководитель Театрального института им. Щукина. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Является старейшим по возрасту действующим актёром из ныне живущих Народных артистов СССР.
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