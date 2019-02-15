Политика

Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиянРИА Новости 11:19

Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них. По ее словам, россиян приучили думать, что украинцы — "вымышленный народ" с "выдуманной речью".
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Ада Роговцева
Их приучили, что украинцы хуже, что мы выдуманный народ, выдуманный язык, „младший брат“. Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я такого никогда не слышала, потому что не позволяла им такого.
— Ада Роговцева, актрисаНТВ 13:57

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Актриса
Советская и украинская актриса театра и кино. Герой Украины, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко.
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