Происшествия
Наркотики нашли в квартире экс-министра АбызоваПолитика Сегодня 06:34
Следствие нашло наркотики в квартире бывшего министра отрытого правительства Михаила Абызова. Об этом заявил следователь по особо важным делам на заседании в Басманном суде Москвы в четверг, 23 мая. Что именно за вещество и сколько его нашли, не уточняется, отмечает РИА Новости.
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Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Хоккей
Россия победила США на ЧМ по хоккею
Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
Обновлено в 12:27
Политика
Павел Дуров похвалил Зеленского за либертарианство
Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале разместил пост, в котором высказался в поддержку политического курса президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:39
Игры
В Epic Games Store начали раздавать RiME
Сборник хоррор-историй Stories Untold начали раздавать в Epic Games Store всего неделю назад, и эта акция продлится ещё семь дней.
Обновлено в 13:26
Политика
Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета
Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
Обновлено в 14:58
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Музыка
Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 09:36
Транспорт
Проезд в столичном транспорте будет бесплатным до полного восстановления движения на серой ветке метро
Пассажиры наземного транспорта столицы не будут платить за проезд до полного восстановления движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.
Обновлено в 15:19
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Реутове маршрутка врезалась в детский сад
Обновлено в 14:11
Политика
Администрация президента Украины считает закон о люстрации противоречащим конституции
Принятый в 2014 году закон «Об очищении власти» (закон о люстрации) противоречит конституции Украины, заявил заместитель главы администрации президента страны Руслан Рябошапка.
Обновлено в 15:20
Игры
Издатель Firewatch представил портативную консоль с заводной рукояткой
Скорость движения героя в игре напрямую зависит от скорости вращения боковой рукоятки. Также в консоли присутствует две кнопки и d-pad.
Обновлено в 04:43
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Общество
Роскачество нашло плесень в глазированных сырках
Роскачество исследовало глазированные сырки 29 популярных брендов. Претендентов на Знак качества среди них не нашлось.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Следом за домом Жанны Фриске на торги выставляют ее квартиру
Кроме загородного дома, у Жанны была двухкомнатная квартира в элитной новостройке в районе Красной Пресне площадью около в 90 кв.м. Об этой квартире есть много информации в Интернете.
Обновлено в 11:30
Политика
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
Обновлено в 06:17
Политика
Охранники Зеленского трижды ударили журналиста в живот за неудобный вопрос
Новый президент Украины, комик Владимир Зеленский отказался разговаривать с журналистами о политике Охранники президента Украины Владимира Зеленского трижды ударили журналиста украинского интернет-издания "Лига" и оттоптали ему ноги за неудобный вопрос.
Обновлено в 09:43
Экономика
Миру предрекли затяжную торговую войну
После угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25 процентов на еще одну серию товаров из Китая на сумму в 300 миллиардов долларов оптимизм экономических экспертов сменился пессимизмом в отношении дальнейших перспектив достичь торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Второй образец транспортника Ил-112В собрали в ЦАГИ
Второй образец военно-транспортного самолета Ил-112В, в конце декабря прошлого года доставленный в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского), полностью собран и готов к ресурсным испытаниям.
Обновлено в 10:15
Теннис
Хачанов и Медведев узнали соперников по первому кругу «Ролан Гаррос»
На Roland Garros выступит трое российских теннисистов: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Алексей Ватутин.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру Абызову
Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Технологии
Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе
Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Бывшая однокурсница Гузеевой рассказала, какой она была в студенчестве
Женщина отметила, что в студенчестве красота и ум Гузеевой покоряли буквально всех вокруг.
Обновлено в 05:46