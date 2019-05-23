Происшествия

Наркотики нашли в квартире экс-министра АбызоваПолитика Сегодня 06:34

Следствие нашло наркотики в квартире бывшего министра отрытого правительства Михаила Абызова. Об этом заявил следователь по особо важным делам на заседании в Басманном суде Москвы в четверг, 23 мая. Что именно за вещество и сколько его нашли, не уточняется, отмечает РИА Новости.
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Что произошло за день: четверг, 23 мая

Интерфакс13:30

В квартире бывшего министра Михаила Абызова нашли наркотики

РИА Новости12:31

Следствие не предъявляет Абызову претензий по факту обнаружения наркотиков

Говорит Москва09:41

Адвокат заявил, что у следствия нет претензий к Абызову по факту обнаружения наркотиков

ТАСС09:43

Адвокат заявил об отсутствии у СК претензий к Абызову из-за наркотиков

РБК10:10

В квартире, где проходили обыски по делу М.Абызова, нашли 0,8 гр. наркотиков

Агентство Москва09:39

Адвокат Абызова прокомментировал ситуацию с наркотиками в квартире экс-чиновника

RT на русском09:35
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