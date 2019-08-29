Шоу-бизнес
Lenta.ruНаргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
Исполнительница подчеркнула, что была вынуждена платить сама за многое, включая наряды для себя и своей команды. Наргиз также рассказала, что настоящей главой лейбла является вовсе не Фадеев, а бывшая участница основанной им группы «Серебро» Ольга Серябкина.
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«Требовала президентский номер для собак»: Стало известно, какие условия Наргиз ставила Фадееву
Комсомольская правда12:16
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