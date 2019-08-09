Шоу-бизнес

Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром ФадееваГазета.Ru 07:06

Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева "Малфа". Об этом артистка рассказала на своей странице в инстаграм. По словам Закировой, продюсерский центр отменил назначенный на август концертный тур певицы.
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с чего всё началось
«Со стороны MALFA и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями», — написала
 она.
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