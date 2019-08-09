с чего всё началось

Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева "Малфа". Об этом артистка рассказала на своей странице в инстаграм. По словам Закировой, продюсерский центр отменил назначенный на август концертный тур певицы.

Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром Фадеева

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